3 NAJVAŽNIJE PROSTORIJE U VAŠOJ KUĆI OD KOJE ZAVISI ENERGIJA: Svaki detalj je VAŽAN a jednu stvar NIKAKO ne držite u spavaćoj sobi

Prema feng šuiju postoje tri prostorije na koje ćete poželjeti obratiti dodatnu pažnju. Dizajnerka interijera i stručnjakinja za feng šuiju Gabrielle Santiago navodi koje su to i nudi nekoliko brzih načina kako ih dizajnirati za zdraviji život.

1. SPAVAĆA SOBA

Spavaća soba je mesto gde se idemo odmoriti i resetirati i, ne uzalud, trećinu svog života provedemo spavajući. Ovo je jedina soba u vašem domu posvećena vraćanju energije. Kao takva, ulazak u nju trebao bi delovati kao "resetovanje", objašnjava Santiago za mbg. Takođe može uticati na osećaj intimnosti i privatnosti u vašem domu (nešto što treba razmotriti ako ste se vi i vaš partner svađali ili ste slobodni i želite dovesti partnera).

Saveti za održavanje ulaza:

a) Postavite svoj krevet u položaj za napajanje

Postavite svoj krevet u "položaj napajanja" ili "zapovedni položaj", koji je okrenut prema vratima i po mogućnosti osiguran na čvrstom zidu. "Kada možemo izravno videti što ulazi i izlazi, to omogućuje našem umu da se lakše odmori, a to podstiče stabilnost", napominje Santiago.

b) Držite elektroniku izvan sobe

Elektronika može uticati na naš san i nivo energije, jer potiče osećaj nemira i stalne stimulacije, kaže Santiago. "Ako ne možete živeti s time da se vaš mobiln puni izvan spavaće sobe", dodaje ona, "obavezno ga stavite puniti dalje od mesta na kojem spavate", kao na komodi na suprotnoj strani sobe i vašeg kreveta.

foto: Profimedia

c) Očistite nered ispod kreveta i noćnih ormarića.

Nered nije dopušten u feng šuiju, jer stvara ustajalu energiju, "što takođe podstiče osećaj zaglavljenosti", objašnjava Santiago i "nema ništa gore od toga da se pripremate za posao kada se osećate zaglavljeno." Ona preporučuje da prostor ispod vašeg kreveta i noćnog ormarića bude slobodan kako biste podstakli bolji protok energije. S obzirom na to, to možda neće biti moguće za ljude koji žive u manjim i nedostatnim prostorima. Ako ste to vi, rezervirajte svoje mesto ispod kreveta za mekane predmete poput odeće i rezervne posteljine kako biste zadržali laganu energiju.

d) U spavaćoj sobi nema porodičnih slika (osim ako nisu od vas i vašeg partnera)

Ovo bi moglo zvučati pomalo neobično, ali Santijago objašnjava da je spavaća soba vrlo intiman prostor u feng šuiju. To znači da bi vaš zidni prostor trebao biti rezerviran samo za vas ili vas i partnera. "Kad imamo slike drugih ljudi u svojoj spavaćoj sobi, to znači da su oni tamo s vama", kaže ona. "To zapravo može uzrokovati probleme u vašoj vezi, stavljajući klin između vas i vašeg partnera."

foto: Profimedia

2. ULAZ I ULAZNA VRATA

Ulazna vrata u vaš dom takođe se smatraju "ustima" doma, u osnovi hraneći i negujući ostatak vašeg prostora, kaže Santiago. "Sve što se ovde događa ohrabruje ostatak vašeg doma i postavlja opšti ton vašeg prostora", kaže ona, dodajući: "Ovaj bi prostor trebao biti uredan, svetao i privlačan."

Saveti za održavanje ulaza:

a) Obavezno koristite ulazna vrata

Da biste podstakli više prilika u svom životu, budite sigurni da zapravo koristite ulazna vrata (a ne garažu ili bočna vrata, na primer). Santiago kaže da takođe možete potaknuti goste da koriste ulazna vrata, kao i da ih pažljivo otvarate barem jednom dnevno. "To će podstaći cirkulaciju nove energije i potencijalno otvoriti vaš dom i vas za nove avanture i prilike", napominje ona, dodajući da vrata takođe možete obojiti u drugu boju od kuće kako bi se istaknula i dobro ih održavati “kako bi stvarno pozvali ljude da ih koriste“.

foto: profimedia

b) Neka ulaz bude čist i uredan

Slično spavaćoj sobi, ulaz je još jedno područje koje se ne sme pretrpati. "Metenje je neverovatan način da podstaknete stajaću energiju i toplo preporučujem da pomete svoj ulaz dok postavljate nameru", sugeriše Santiago.

c) Razmislite o energetici

Zavisno od toga da li živite u prometnoj ili mirnoj ulici, energija koja dolazi kroz vaša ulazna vrata može biti vrlo ubrzana ili vrlo spora. Dakle, Santiago kaže da ćete hteti prepoznati jesu li vaša ulazna vrata yang (ubrzana) ili yin (mirna), a zatim pristupite suprotnom.

Energiju koja je ubrzana možete usporiti nečim poput tepiha. Ako su vam ulazna vrata na strani mirne ulice, pokušajte upotrebiti kristalni luster kako biste ubrzali protok chija.

foto: profimedia

3. KUHINJA

I na kraju, imamo kuhinju u kojoj se gotovo svakodnevno negujemo i stvaramo. "Kuhinja se smatra srcem doma i baš kao i naša tela, ako naše srce nije zdravo, počeće se javljati i drugi problemi", objašnjava Santijago.

foto: Profimedia

Saveti za održavanje kuhinje:

a) Stavite šporet u položaj pomoću ogledala

Baš kao i vaš krevet, šporet takođe može biti u zapovednom položaju, što daje osećaj sigurnosti pružajući vam celovit pogled na kuhinju. "Ako se vaša rerna ne može postaviti u zapovedni položaj", kaže ona, "razmislite o korišćenju ogledala za ovo podešavanje", na primer na strani rerne koja gleda prema ulazu.

"Na ovaj način, dok kuvate, još uvek imate osećaj zapovedi jer možete videti ko ulazi u vaš prostor, čak i okrenutih leđa."

b) Spremite noževe izvan pogleda

Noževi mogu biti uznemirujućeg i agresivnog izgleda, pa Santiago preporučuje da ih sklonite. "S obzirom na njihovu oštricu, ljudi mogu osetiti laganu nelagodu kad su im na vidiku", napominje ona, pa ih pokušajte držati podalje ili ih organizujte negde drugo od vaše radne ploče. "Ovo će dati mirniji ton energije u kuhinji."

c. Unesite prirodno osvetljenje kad je to moguće

Osvetljenje je vrlo važno za celokupnu vibraciju prostorije, a u kuhinji ćete hteti da ono bude što prirodnije, prema Santiago. "Sunčeva svetlost podstiče serotonin, što kuhinju čini savršenim mestom za početak vašeg dana ako je prostor svetao i prozračan", napominje ona. A ako vaša kuhinja nema puno prirodnog svetla, možete dodati detalje poput privesaka, lustera, pa čak i osvetljenja, kako biste podstakli taj osećaj. "Samo budite sigurni da koristite sijalicu tople boje da replicirate taj prirodni osećaj sunčeve svetlosti", dodaje ona.

d. Ako je nešto pokvareno, popravite to

I na kraju, nemojte čekati sa popravcima u kuhinji. Postoji li popuštajuća šarka ormara ili šporet koji se pokvario? "Slomljene i zanemarene stvari koje treba popraviti nalikuju na slomljenu i zanemarenu energiju u vašem domu i životu", objašnjava Santiago. "Neka ovo bude glavni prioritet."

Ne treba biti feng shui stručnjak da biste iskoristili blagodati ovih jednostavnih dizajnerskih podešavanja. Zapanjićete se onim što male promene i zapovedni položaj mogu učiniti za celokupan osećaj u vašem domu.

foto: Profimedia

