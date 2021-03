OD DEČKA TEŽA 80 KG I NIKO NA ULICI IM NE SME NIŠTA RUŽNO REĆI U hirurga se zaljubila na prvi POGLED, a o ovome nikad nisu pričali

Lija Stenli (32) iz Vermonta je 2019. godine na dejting aplikaciji upoznala hirurga iz Njujorka Dena (35). Bila je to, kaže, ljubav na prvi pogled, iako je od svog dečka teža 80 kilograma.

Zbog te razlike u težini, kaže, njih dvoje su stalno na meti otrovnih i podrugljivih komentara. Uprkos tome, naglašava Lija, posle manje od godinu dana zabavljanja počeli su da žive zajedno i srećniji su nego ikad - dok ne čuju šta okolina priča o njima.

- Brojke nisu važne i one ne definišu vaš odnos. Den i ja nikad nismo ni potegli temu kilograma. Očito je da sam ja krupnija od njega i to je to, ne zadržavamo se na tome. Današnji svet je opsednut brojkama. Važno je imati na umu da su to ipak samo brojke - kaže Lija.

Lija kaže i da nikad nije imala pažljivijeg dečka od Dena.

- Uživo se niko ne usuđuje da nas komentariše, ali na internetu čitamo svakakve okrutne komentare. Ljudi iznose pretpostavke da je on nekako na silu u vezi sa mnom, samo zato što ne voli da se fotografiše pa zato deluje tako ukočeno. Smešno je što sam ja, uprkos svojoj kilaži, samouverenija od Dena - kaže Lija.

- Plus sajz žene su u velikom problemu kada traže partnera. Obično smo nesigurne i ne znamo da li se nekome zaista dopadamo ili je samo u pitanju fetiš. Svi mi zaslužijemo ljubav. I ja sam se kao mlađa borila sa manjkom samopouzdanja. Uvek sam mislila da nisam dovoljno dobra da bih imala dečka. Sada je drugačije. Ne možemo da kontrolišemo šta ljudi pričaju o nama, ali možemo da kontrolišemo naše reakcije. A oni, oni su samo kukavice koje kuckaju iza ekrana - kaže ona.

kurir.rs

