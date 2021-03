POZVALA MAJSTORA DA JOJ POPRAVI KROV I DOŽIVELA STRAŠNU UVREDU: Ponižena sam i besna, kako je mogao to da uradi

Dejzi Me Spejn bila je jako uznemirena i potresena nakon glasovne poruke koju je slučajno dobila od majstora.

Ona je pozvala čoveka koji se time bavi da dođe i sredi nešto na krovu njene kuće, a nakon obavljenog posla, mislila je da sa njim neće imati više nikakvog kontakta.

Međutim, od njega je dobila sedmominutnu glasovnu poruku, u kojoj je kritikovao njen izgled i nazvao je lenjivicom. Dejzi veruje da majstor ima oko 60 godina, a u poruci je rekao da je na aplikaciji preko koje ga je kontaktirala video njenu staru fotografiju i da je "nekad bila lepa, ali sada više nije".

"Nije ulazio u kuću, dočekala sam ga na vratima i pokazala mu koji deo krova treba da sredi. Nosila sam trenerku i kosu vezanu u punđu jer smo u lokdaunu, i na osnovu toga je on mene procenio. Kada je otišao, pozvao me da proveri da li je to moj broj telefona, ali je zaboravio da prekine vezu. Rekao je da je video moju fotografiju i da sam bila prelepa, ali više nisam. To me zabolelo, nije lepo to čuti, a bilo je i vrlo neprijatno jer ima oko 60 godina i smatrala sam ga finim dekicom", ispričala je Dejzi.

"Nije trebalo da komentariše bilo šta o mom izgledu", dodala je, a zatim objasnila i da pati od fibromijalgije zbog čega joj je kretanje ograničeno, te da je kao i svi tokom lokdauna, nabacila nekoliko kilograma. Takođe, boluje od autizma i kako sama kaže, ne snalazi se najbolje sa ljudima, zbog čega sve to najčešće prepušta mužu. Mlada žena kaže da se zbog te situacije oseća poniženo i besno.

Ne želi da mu ostane dužna, Dejzi Me je majstoru poslala poruku u kojem je na pristojan način osudila njegovo "neprofesionalno" i "ružno" ponašanje.

Nakon toga joj je čovek odgovorio da mu je žao i da se oseća užasno postiđeno zbog toga.

"To je jako uticalo na moje samopouzdanje. Nekoliko dana sam se osećala kao moram u potpunosti da se promenim", priznala je.

