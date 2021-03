BUCI SU SVI PRIČALI DA JE NIKAD NIKO NEĆE VOLETI: Ona je prelomila i bukvalno se PREPOLOVILA! Imala 117, a sad 64 KG! (FOTO)

Ola Ingielevic živi u Vandsfortu, u predgrađu Londona i ima 25 godina. Godinama je trpela maltretiranje vršnjaka i priče da "se ubije" jer je ogromna i debela. Ona je sa 16 godina imala 117 kilograma i poremećaj nu ishrani. Jela je dok joj ne bi pripala muka.

"Jela sam brzu hranu i slatkiše u tolikoj meri da bih posle prejedanja odmah zaspala ili povratila koliko sam se pretrpala hranom. Nisam imala nikakve mere i do 11. godine sam postala morbidno gojazna. U 16. godini imala sam 117 kilograma!", dodajući da joj je to donelo brojne uvrede - ne samo od vršnjaka već i od sopstvene porodice.

"Roditelji su mi govorili da me "niko nikad neće voleti tako debelu", dok su me vršnjaci zvali "ružna", "debela" i razne nezamislive stvari."

"Moji roditelji su mnogo radili kako bi priuštili sve meni i bratu, što znači da smo nas dvoje često bili sami po ceo dan. Ja sam po ceo dan gledala TV i jela. Kad bih postala nervozna ili bila pod stresom, otišla bih do radnje po još hrane. To je bila moja uteha i osećala sam se dobro. Počela sam da se stidim sebe, i nastavnici su mi skretali pažnju da sam gojazna, ali to je zvučalo tako kao da je sve moja krivica - kaže Ola, dodajući da mršavljenje nije tako jednostavno kao što izgleda.

Međutim, sa 19 godina je rešila da sve promeni. Angažovala je personalnog trenera.

"Shvatila sam da, pošto ne volim samu sebe, verujem da me niko drugi neće voleti. Rešila sam da sa polaskom na fakultet dovedem težinu u red i angažovala sam trenera.", kaže Ola.

Počela je zdravije da se hrani, zavolela je vežbanje i uspela da smrša neverovatnih 53 kilograma.

Ovako se hranila pre mršavljenja: Doručak: pecivo sa puterom, majonezom, kečapom i kobasicom. Užina: čips i čokolada, ručak velika pica, večera pomfrit sa mesom. Još jedna užina - sendvič, grickalice i čokolada. Nakon što je smršala: Doručak: jogurt od kokosa sa jagodama i granolom. Užina: proteinska čokoladica. Ručak: đevrek sa ćuretinom i dosta salate. Užina: jogurt i parče voća. Večera: grilovana riba ili meso sa krompirom i povrćem iz rerne.

(Kurir.rs/A.M./Daily mail)

