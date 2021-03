NIKADA NE IDITE U KREVET SA ŠMINKOM, UVEK JE SKINITE PRE SPAVANJA: Činite svom LICU i OČIMA ogromnu USLUGU!

Kada je reč o skidanju šminke, jednostavno nema izgovora, to je bitna stvar koja treba da se uradi pre spavanja.

Nakon napornog dana na poslu, skidanje šminke nije omiljena "aktivnost", ali to je deo bjuti rutine koji se ni pod razno ne sme preskočiti, ako želimo da imamo zdravu, lepu i negovanu kožu. Iako se na prvu možda čini da je najveći problem taj što ćemo šminkom uprljati čaršave, posledice ipak mogu biti mnogo gore, a biće vidljive upravo na našem licu.

foto: Profimedia

Naime, neskidanje šminke sa lica može dovesti do začepljenja pora, a dermatolozi kažu kako je to put do bubulica na licu, pojave akni, isušene kože i iritacije. Naime, dok spavamo, koža koristi to vreme kako bi se oporavila od različitih stresova i uticaja koje "doživljava" tokom dana. Ako na licu ostane sloj šminke, stvara se barijera koja remeti prirodnu eksfolijaciju kože i proces obnavljanja. Kad se čestice šminke spoje sa nečistoćama spolja, smanjuje se količina proizvodnje kolagena, što može dovesti do pojave sitnih linija i preuranjenih znakova starenja, tvrde dermatolozi.

Spavanje sa šminkom može oštetiti najosetljiviji deo lica, područje oko očiju. Naime, može doći do infekcije, crvenila i oštećenja rožnjače zbog čestica šminke koje dolaze u kontakt s površinom oka. Budući da je područje oko očiju izrazito osetljivo, važno je skinuti maskaru, ajlajner i senku i biti siguran da na očima nema ostataka sitnih čestica šminke.

Nakon skidanja šminke, lice treba umiti losionom ili micelarnom vodom jer je to jedini način da budemo sigurni da smo skinuli šminku. Za one sa masnijom kožom, dermatolozi preporučuju penu za skidanje šminke i vlažne maramice, dok je za osobe sa osetljivom kožom bolji izbor gel.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./MSN)

BONUS VIDEO:

02:05 JELENA VELJAČA O ĆUTANJU POSLE ZLOSTAVLJANJA: Žrtvama mnogo TEŠKO da priznaju da ih je neko BLIZAK iskoristio! (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir