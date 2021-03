PAZI, KLIZAVO: Evo šta može biti od velike koristi kada je ovo vreme nezgodno i opasno za STARE!

Ova bljuzgavica od pola snega pola kiše je mladima samo iritantna, dok za stare kojima je kretanje otežano može biti vrlo opasna: put je mokar, klizav i strogo treba voditi računa. Šta zapravo može biti od ogromne koristi? Pogledajte OVDE jedan „zlata vredan“ savet!

Da bi starima i onima koji iz drugih razloga otežano hodaju kretanje bilo iole lakše i znatno bezbednije, neophodan je dobar i stabilan štap za hodanje. Postoji mnogo sigurniji i štap na koji se pre možete (i bukvalno i metaforički) osloniti nego na one na koje ste do sada navikli – to je štap sa 4 tačke oslonca! U poređenju sa drugim štapovima, on je

vrlo čvrst, ali nije uopšte težak

ima 4 tačke oslonca, što ga čini stabilnijim nego što su oni sa 1 osloncem

može lako da se sklopi i rasklopi

visina je podesiva (da vam ne bude ni prekratak ni previsok

ima LED svetlo koje je odlično za kretanje po mraku (kada, na primer, noću ustajete do toaleta i nećete da palite sobno svetlo)

****Gde se može poručiti? OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 se može poručiti po sjajnoj ceni od samo 1.970 rsd !****

foto: Promo

Ono što je takođe vrlo važno jeste da je ručka čvrsta, ali je presvučena mekanim materijalom kako bi vam bilo udobno tokom hodanja i kako vas ne bi nažuljala.

Idealan je i za muškarce i za žene. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku – kupite ga po ultrasniženoj ceni i konačno hodajte slobodno i sigurno.

****Gde se može poručiti? OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 se može poručiti po sjajnoj ceni od samo 1.970 rsd !****

Promo tekst

Kurir