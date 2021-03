REDOVNO MENJAJTE I PERITE ODEĆU ZA SPAVANJE: Tako štitite svoje zdravlje, a PIDŽAMU je najbolje presvući posle nekoliko dana!

Svi mi dobro znamo koliko često treba da menjamo donji veš, koliko često treba da setuširamo ili da peremo kosu. Međutim, o nekim stvarima, poput menjanja i pranja pidžame, uopše ne razmišljamo.

Pidžama, kao i donji veš, spada u intimnu odeću koju bi trebalo menjati češće nego neke druge odevne predmete. Mnogi ljudi imaju naviku da ne nose donji veš ispod pidžame, a to doprinosi češćem menjanju iste. Bez obzira na to spavate li sa donjim vešom ili ga skidate pre spavanja, činjenica je da pidžamu nosite barem šest sati tokom noći. Ta brojka pidžamu čini savršeno plodnim tlom bakterija i drugih nečistoća. Ako tome dodamo i činjenicu da ljudska koža tokom jednog sata ispusti 30.000 do 40.000 odumrlih ćelija, pidžame postaju potencijalni iritansi i doprinose začepljenju pora.

Koliko često treba menjati i prati pidžame?

Menjanje pidžame zavisi od nekoliko faktora. Stručnjaci napominju kako bi pidžame trebalo menjati i prati svake tri do četiri večeri korišćenja. Međutim, ako niste skloni znojenju i ako se uvek istuširate pre nego što idete na spavanje, pidžame možete menjati svakih pet do sedam dana. U većini slučajeva, ljudi bi trebalo da se drže računice od tri do četiri nošenja. Osobe koje imaju masnu kožu i koje su sklone znojenju pidžame bi mogle menjati svaki ili svaki drugi dan.

Zašto je bitno redovno menjati pidžame i kako treba da se peru?

Redovno pranje i menjanje pidžama bitno je za zdravlje kože, ali i za obranu od bakterija i drugih nečistoća. Isto tako, redovno menjanje pidžame bitno je i za osobe sa kojima živite i delite postelju. Pidžame vrlo brzo mogu postati plodno tlo bakterija, mikroba i gljivica koje mogu naštetiti vašem zdravlju. Stručnjaci preporučuju pranje pidžama na 60 i više stepeni, a ako to nije moguće zbog materijala, perite ih sa deterdžentom koji sigurno uklanja štetne bakterije.

