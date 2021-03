SVE SE PRELIVA I NEMATE VIŠE MESTA U ORMARU? Uz pomoć ove TEHNIKE, dobićete prostor i nećete morati da PEGLATE garderobu! (VIDEO)

Večita borba se vodi oko količine garderobe koju posedujemo i mesta u ormaru. Naravno, uvek imamo više odeće nego prostora. Međutim, dori ljudi sa Interneta su našli način da doskoče tome.

Zaljubljenica u čišćenje pokazala je svoj trik za slaganje majica za koji tvrdi da će vam uštedeti prostor u fiokama a uz to nećete morati ni da peglate.

foto: Printscreen/Instagram

"Prošle nedelje sam objavila video u kom sam pokazala kako organizujem svoju garderobu i spomenula sam da ću pokazati i kako slažem svoje majice, ako će to neko zatražiti u komentarima. Začudilo me koliko je ljudi htelo da im to pokažem i hvala im na tome. Majice su noćna mora kada ih držite u pregradi ili fijoci. Normalno ih složite i odložite, a onda kada nešto tražite, sve pomerate i one se na kraju zgužvaju. Sa ovom tehnikom one će uvek ostati onakve kakve ste ih i odložili." napisala je gospođa D uz svoj video na Instagramu u kom je pokazala svoju tehniku slaganja majica.

foto: Printscreen/Instagram

Da bi napravili "džep" od majice, započnite sa prednjom stranom okrenutom na gore i zatim donji deo presavijte naviše. Tada okrenite majicu, izravnajte je i savijte je sa strane rukava prema sredini, sve do okovratnika pa isto učinite i sa druge strane.

Majicu tada odozgo prema dole presavijte nekoliko puta dok ne dobijete kocku.

Primetićete da ste na dnu dobili mali džep, koji tada samo treba da presavijete i to je to.

Ovu tehniku možete koristiti za majice, pidžame, džempere, pantalone, peškire itd.

(Kurir.rs/A.M./The Sun)

