20 GODINA SAM SE BORILA S DIJETAMA, JELA SAM PO NEKOLIKO SENDVIČA Medicinska sestra smršala 50 kg za godinu dana, evo kako izgleda

Medicinska sestra, majka dvoje dece Rahael Dalton iz Kvinslenda u jednom momentu svog života imala je čak 127 kilograma. Ona je do ove brojke je došla jer je dnevno unosila i do 4.000 kalorija.

Ipak, odlučila je da svoj život u potpunosti promeni, što je na kraju i uspela, pa je za godinu dana smršala čak 50 kilograma.

Rahael se hranila prilično nezdravo, ali su i količine hrane bile problematične, njeni obroci sastojali su se od sokova, gaziranih pića i velikih porcija.

- Osetila sam da gubim kontrolu i bilo me je sramota - kazala je ona.

Odlučna da jednom zauvek izgubi višak kilograma, Rahael je u potpunosti promenila način života i ishranu za manje od 12 meseci. Kako sama navodi, pre čitave transformacije jedva mogla da vežba, a sa viškom kilograma borila se čitav život.

- Skoro 20 godina sam se borila sa dijetama i "jo -jo efektom". Imala sam užasan odnos prema hrani i svom telu još od svoje dvanaeste godine - ispričala je Rahela.

- Dok sam bila dete i tinejdžer, manje više sam se bavila sportom, ali posle prvog porođaja prestala sam da vodim računa o sebi. Jela sam sve što mi padne šaka. Imala sam veoma stresan način života, zanemarila sam sebe i to me je dovelo do prekomerene kilaže. Sve vreme sam sebe ubeđivala da bi svega trebalo da se odreknem i samo da budem dobra mama - iskrena je ova žena.

"Unosila sam i do 4.000 kalorija dnevno".

Kako priznaje za doručak je radije jela nekoliko sendviča ili se izgladnjivala do popodne, a ona ipak pojela ili sendvič ili kolače.

Za ručak je, kako kaže, jela ostatke od večere od prethodnog dana i pila gazirano piće, a za večeru bi pojela veliku porciju mesa i povrća.

- Tokom dana bih jela grickalice, čipseve i čokolade, a umesto vode pila sam sokove - iskrena je Rahael i dodaje da je unos kalorija na dnevnom nivou iznosio od 3.500 do 4.000.

Višak kože na stomaku

Pošto je izgubila veliki broj kilograma Rahael se suočila sa problemom viška kože na stomaku te se zbog toga podvrgla operaciji.

- Išla sam na operaciju i konačno stavila tačku na taj period mog života. Period koji me je naučio da sam jaka i sposobna da uspešno dostignem cilj, uz pomoć napornog rada - objašnjava ona.

Kako se sada hrani Za doručak Rahael sada jede proteinsku kašu sa borovnicama ili jaja sa tost hlebom i salatom poput spanaća, čeri paradajza ili avokada.

Za prvu užinu jede voće ili povrće sa čašom jogurta, ili nekoliko krekera i komadića sira.

Za ručak jede piletinu sa povrćem, a za drugu užinu jede sendvič sa nemasnom šunkom ili isto što i za prvu užinu.

Kada je u pitanju večera ona jede obrok od mesa i povrća, a za dezert pojede nekoliko kockica crne čokolade ili malo sladoleda.

Kurir.rs/I.B/Dejli mejl

