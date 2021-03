RIZIK SU ZA ZDRAVLJE I MNOGO OTEŽAVAJU POSAO: Stručnjaci za čišćenje otkrili koje su najčešće GREŠKE koje pravimo

Greške u čišćenju nisu vezane za snagu i trud koji se ulaže u čišćenje. Nema veze ni sa vremenom provedenim u takvim obavezama. Zapravo, sve se svodi na to da li se proizvodi za čišćenje koriste na ispravan način.

Ako to nije slučaj, moglo bi biti nekoliko problema. U najboljem slučaju, biće otežan posao. U najgorem, može se ugroziti zdravlje ili oštetiti proizvod koji treba da se očisti. Zato su stručnjaci identifikovali koja sredstva za čišćenje se najčešće pogrešno koriste i šta bi trebalo raditi umesto toga.

foto: Profimedia

1. Izbeljivač i amonijak

Reč o uobičajenim sredstvima za čišćenje, ali to ne znači da nisu opasna. Najčešća i najveća greška koju možete napraviti je ako ih ne koristite u sobi koja se luftira.

- Oni stvaraju gasove i pare koji mogu iritirati disajni sastav, prouzrokovati glavobolju i voditi do alergijskih reakcija - upozorava Dejv Kjusik iz Haus Metoda.

- Zato je važno držati vrata i prozore široko otvorenima tokom čišćenja, a u zatvorenim prostorima ove opasne hemikalije valja izbegavati - kazao je on.

Upozorava i kako mešanje izbeljivača i amonijaka može da ima strašne posledice.

- Smesa proizvodi gasove koji uzrokuju hronične respiratorne probleme, a udisanje takvih gasova može čak biti fatalno. Uvek čitajte uputstva na pakovanju - savetovao je on.

Još jedna greška je ako koristite ove hemikalije na predmetima na kojima to ne bi trebalo.

- Mnogi misle da izbeljivač mogu koristiti na svemu u kupatilu, ali to nije tačno, on je korozivan na metalu. To znači da slavine, cevi, glave tuševa, ručke i slični predmeti neće dobro reagovati na izbeljivač - ističe Džejms Skot, vlanik kompanije za čišćenje iz Majamija.

foto: Profimedia

2. Višenamjenska sredstva za čišćenje

Svi volimo učinak, ali ako se koristi samo jedno sredstvo za sve predmete koji se čiste, stvara se dugačka lista problema.

- Iako se neki proizvodi reklamiraju kao višenamenski, takvi zapravo ne postoje. Neka područja u kući zahtevaju specifična sredstva za čišćenje, kao što je to, granitna podloga, drveni nameštaj ili površina uređaja. Ako koristite hemikalije koje nisu namenjene tim površinama, možete ih oštetiti - kaže Kjusik.

Savetuje da se na poleđini bočice pročita deklaracija kako bi videli za koje je površine namenjena, a koje valja izbegavati. U suprotnom, moglo bi uništiti skupe predmete poput nerđajućih vrata frižidera.

foto: Profimedia

3. Voda

Parketi i drveni podovi su skupa investicija, a poslednje što želite da učinite jeste da ih oštetite.

- U većini slučajeva voda je bezopasna. Kada je reč o drvenim podovima, to ne može biti dalje od istine. Previše vode na drvenom podu upiće se u materijal i uzrokovati naduvanje drveta. Možda se to neće primetiti odmah, ali ako duže vreme koristite previše vode na drvenim podovima, to će stvoriti trajnu štetu - kaže Skot.

4. Sredstva za čišćenje kupatila

Svi volimo brze rezultate, ali Skot kaže da je to nemoguće postići kad je reč o sredstvima za čišćenje.

- Kad govorimo o čišćenju kupatila, gotovo svaki proizvod valja ostaviti da deluje najmanje pet do deset minuta. Video sam vrlo malo proizvoda koji to ne zahtevaju. Ne samo da nećete ukloniti prljavštinu, nego nećete ni dezinfikovati površinu - upozorava Skot.

foto: Printscreen/tiktok

5. Sredstva za pranje stakla

Što više sredstava se koristi, rezultati će biti bolji, zar ne? Ne! Skot kaže da preterujući u količini sredstva za pranje prozora zapravo otežavate posao.

- Ogledala i stakla su među najzahvalnijim stvarima za čišćenje. Ponekad može biti frustrirajuće ukloniti baš svaku mrlju. One se ponekad javljaju zbog prljavštine, ali najčešće je to zbog korišćenja previše tečnosti za pranje prozora. Lako je pomisliti da će površina biti čistija ako koristite više sredstva, kada je reč o staklima i ogledalima imajte na umu da je manje zapravo više - ističe Skot.

6. Deterdžent za veš

Pranje veša je posao kom nikad nema kraja, a na kraju, niko ne želi da bude u prljavom vešu. Zato mnogi misle da čine dobro ako dodaju više deterdženta.

- Svi vole miris sveže opranog veša pa će rado dodati više praška ili tećnog deterdženta. Međutim, to je kontraproduktivno. Višak deterdženta gomila se na odeći i unutrašnjosti mašine. Tokom vremena to će rezultovati neugodnim mirisom i smanjiti učinkovitost pranja - upozorava Skot.

foto: Profimedia

7. Sredstvo za čišćenje rerne

Neophodno je očistiti rernu, ali Skot kaže da je jednako važno pravilno koristiti sredstva za čišćenje. Pojedini snažni sprejevi su odlični, ali zahtevaju oprez.

- Sredstva za čišćenje rerne su među najsnažnijim sredstvima na bazi kiselina. Nužno je izbegavati zagrevanje rerne tokom čišćenja jer to može da rezultuje trajnom štetom - kaže Skot.

Takođe, objašnjava da treba posebno biti oprezan sa pojedinim osetljivijim delovima pećnice, kao i da se izbegava da sredstavo za čišćenje dođe u dodir sa kožom jer to može izazvati bolne hemijske opekotine.

8. Sirće

- Sirće je odlično sredstvo za čišćenje, posebno kad je reč o uklanjanju neugodnih mirisa i zapečene prljavštine. No uvek treba biti oprezan kad se koristi na površinama poput granita i mermera. Sirće je snažna kiselina i može da ostavi trajne mrlje na prirodnom kamenu - upozorava Kjusik.

Kaže i da se ocat ne smije miješati sa izbjeljivačem, a ukoliko ga miješate sa drugim sredstvima za čišćenje, istražite možete li tu mješavinu koristiti na površinama koje želite očistiti.

9. Previše sredstava u isto vreme

Ponekad u želji da očistite površinu, možete napraviti nepopravljivu štetu.

- Izbegavajte da koristite jedan proizvod za drugim kako biste dobili brže rezultate i držite se uputstva o preporučenim količinama. Neka sredstva za čišćenje su prejaka i mogli biste oštetiti materijal na koji ih nanosite - zaključio je Kjusik.

foto: Profimedia

