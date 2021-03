FIZIKALNA TERAPIJA UVEK I NA SVAKOM MESTU: Brzo i efikasno rešite se bola koji vas ometa u svakodnevnim aktivnostima!

U današnjici je, više nego ikada, zastupljeno dugo sedenje, stajanje i nepravilno držanje. Sve više vremena provodimo za kompjuterima i pametnim uređajima, ni ne primećujući nepravilni položaj tela dok ne osetimo prvu bol. Počev od bolova u vratu i kičmi, taj nepravilni položaj dovodi i do nastanka diskushernije, pa i do bolesti kardiovaskularnog sistema. Upravo iz tih razloga je vrlo važno ne ignorisati pojavu prvih simptoma, a najbolje bi bilo, naravno, voditi računa da do njih i ne dođe. Međutim, postoji i druga strana, a to je da nam dan prekratko traje za sve obaveze koje moramo završiti, kao i nemogućnost uzimanja odmora ili otvaranja bolovanja kako bismo se opustili ili sredili neki zdravstveni problem. Srećom, rešenje postoji i krije se u ovim masažerima. Za sve osobe koje sede dugo, stoje 20 sati dnevno, za svakoga ko se bavi bilo kojim fizičkim poslom, kao i za one koji sada, u penziji, osećaju posledice napornog rada. Ne govorimo o običnim masažerima, već o novoj vrsti fizioterapije koju možete obavljati sami, kod kuće, na poslu, gde god i kada god vam zatreba.

Masažer CM3 predstavlja novu vrstu fizioterapije za vratni deo. Efikasno ublažava bol i relaksira mišiće u vratnom delu. Jednostavan je za rukovanje, u sebi sadrži struju, grejanje i trakciju, a kao bonus ima dodatni par elektroda kojima možete uraditi terapiju strujom na bilo kom delu tela koji vas boli. Prvo blago istegnete vrat kako biste opustili napete mišiće, zatim terapijska struja prolazi kroz mišiće vrata i na kraju ide toplota koja će dodatno relaksirati i opustiti napete mišiće.

CM3 masažer možete poručiti klikom OVDE po AKCIJSKOJ ceni od 9.900 rsd ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Masažer za kolena, Spinemax KM predstavlja novu vrstu fizioterapije koja je potpuno drugačija od stare prakse steznika i grejača. Efikasno ublažava bolove u kolenima, a preporučuje se osobama koje osećaju bol prilikom penjanja uz stepenice ili bilo kakvog pokreta kolena, prilikom vremenskih promena i pri niskom vremenskom pritisku. Takođe je i za one koji imaju učestali bol ili nelagodnost pri pomeranju kolena, kao i kada je koleno otečeno ili ukočeno posle podne ili tokom noći posle pomeranja. Njegove karakteristike su:

- LED svetlo i terapija toplotom;

- Podesiva temperatura 40-70C;

- Vibraciona masaža (2 vibratora);

- Odvojive i podesive trake za koleno (2 trake);

- Istovremena terapija za oba kolena;

- Ergonomski dizajnirano, može da se koristi i za zglobove ramena i lakta;

- Dodatne elektrode za elektro stimulaciju izabranog dela tela.

Masažer za kolena možete poručiti klikom OVDE po AKCIJSKOJ ceni od 11.800 rsd ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Dostava je besplatna i garancija na masažere važi godinu dana.

