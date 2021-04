PRE 8 MESECI SAM SE RAZVEO OD NJENE ĆERKE! Bivša TAŠTA mi je uništila brak, a još me MALTRETIRA, kad mi zazvoni telefon TRESEM SE

Premda su on i supruga imali i drugih problema, kaže kako je i njena mama dosta uticala na njegovu odluku da okonča brak sa ženom s kojom ima i troje dece. "Bivša tašta mi je uništila brak, a ni sad me ne ostavlja na miru", požalio se jedan muškarac anonimno u pismu terapeutu i The Sun kolumnisti Deidre Sanders.

"Prema meni je grozna još od kad sam se pre 12 godina počelo viđati s njenom ćerkom", napisao je 42-godišnjak, inače i otac troje dece. On kaže kako bi tašta svaki put kad bi se njih dvoje videli, glasno komentarisali kako on nije dovoljno dobar za njenu ćerku, jer nije uspešan ni ambiciozan. Njene su reči tako počele uticati na njegovo samopouzdanje, a premda su on i supruga imali i drugih problema, smatra da je njena mama definitivno bila bitan faktor u njegovoj odluci da okonča brak pre osam meseci.

"Prijateljski smo se sporazumno razišli i ostali smo u dobrim odnosima najviše zbog naše troje dece", rekao je, a iako neko vrime nakon razvoda tašta nije čuo ni vidio, nedavno je saznala da je kupio novi stan, pa su usledili, kako kaže, njeni nasilni pozivi.

"Redovito me zove, a obično samo kaže da nije u redu da ja imam bolju kuću i od njene ćerke", priča muškarac koji je čak i blokirao broj bivše tašte, ali ga ona onda zove sa tuđeg broja.

Odgovor ga baš nije utešio.

"Zamolite svoju bivšu ženu da joj kaže da vas prestane kontaktirati, a ako i to zanemari, recite joj da vam neće preostati ništa drugo nego da se obratite policiji. To je čisto uznemiravanje i, bez obzira na to što ste ostali u dobrim odnosima s bivšom ženom, niko ne može da vas prisili da slušate njenu napadnu mamu", poručila mu je Deidre.

