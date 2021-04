BEOGRAĐANKA ZAPALILA MREŽE, ZA SVE KRIVI SARMU! Celu noć ju je krčkala da bude bolja od SVEKRVINE, muž je oladio, a ona ga KAZNILA

Odnos svekrve i snajke svuda u svetu je poseban, pun tenzija, borbe za prevljašču nad jednim čovekom. Ona koja uspe da dominira sinom, odnosno mužem, ta je preuzela kutlaču i glava je kuće. Međutim, to nije baš lako, a često su sinovi veoma vezani za maminu kuhinju.

Ispovest čitateljke Kurira iz Beograda prenosimo u celosti: "Nikad me nije mnogo interesovala kuhinja, a ni majka nije želela da me baš svemu poduči. Kada sam kao tinejdžerka poželela da naučim i učim da spremim neki kolač, mamine reči su me trgnule: "Beži, dete, iz kuhinje! Čitav život ćeš provesti u njoj i niko ti neće reći hvala. Kuvanje se uči brzo, naučićeš, ne brini". Tako kad sam se udala, znala sam ponešto. Stvarno sam se trudila da zadivim njega i njegove prijatelje neobičnim receptima pre nego što smo se venčali, a onda sam kupila jedan debeli kuvar "srpske kuhinje" kako bih znala i ja ponešto pred svekrvom da spremim. Evo smo već pet godina u braku, imamo sina Luku. Budući da je korona, a ja u drugom stanju, ne izlazim nigde posvetla sam se kuhinji, istražujem recepte, delim iskustva sa komšijama, na društvenim mrežama", napisala je naša čitateljka, a onda je otkrila srđ problema.

"Od prijatelja i komšija dobijam komplimente da sam savršena, da je ukusno sve što napravim. Čak su, dok se moglo dolaziti u posete, a izbegavamo zbog korone, prijatelji, kumovi i rodbina tražila da im spremam neke "moje" specijalitete. Jedva čekaju da nam bude neka proslava jel moje slane torte su neprevaziđene. Koliko god da se trudim, njegova mama je bolje kuva! Ma nemoj! Slušam to već pet godina, na svako moje jelo ima neku zamerku, a žena, odnosno SVEKRIVA uopšte ne kuva da kažeš da ima pravo što me kinji. Budući da sam starinska jela prepuštala njoj, te sam sarmu, pasulj, punjenu papriku stavljala u zamrzivač kad napravi i pošalje da joj sin ne bude gladan, odličila sam da napravim i ja tu famoznu sarmu. Šta to može biti teško. I napravim ja, celu noć je krčkala, kuću sam "usmrdila" (danima mi sve mirisalo na sarmu, miris se uvukao u svaki kutak), a kad sam probala (namerno pre njega probam moju sarmu) oduševim se. Garantujem svim na svetu da je bolja od svekrvine za klasu. Ali moja noga više neće kročiti u kuhinju. Sad će da mi služi samo kao ukras, da se hvalim prijateljicama kako mi je lepa i nova, čista, ko apoteka. Toliko me je suprug ponizio da mi je prvo pritisak skočio na 200, a onda mi je laknulo! E sad ces, bato, lepo da jedeš kod mame, ili ono što naručiš. Luki ja spremim zdravo za njega, to očas posla, a on lepo sad ili svaki dan kod mame po ručak, ili zove dostavu pa naručimo. Kad ja naručujem, obavezno to bude sarma, njemu za kaznu, a od "maminu" sarmu može samo da jede kod nje kući, meni u kući je ne sme doneti". Eto tako, pa sad da li sam u pravu ili nisam, meni je mnogo lakše", napisala je snaja.

