OBUĆA KOJA ODGOVARA SVAKOJ PRILICI I SVAKOM MUŠKARCU: Budite svoji i uživajte u bilo kojoj aktivnosti!

Bez obzira na to da li tražite cipele za posao ili obuću za svakodnevne aktivnosti, najbolje bi bilo da je ona urađena od prirodne kože, jer je to materijal koji najviše prija svakoj nozi. Međutim, kada kupujete kožnu obuću, potrebno je da budete sigurni da je koža vrhunskog kvaliteta i da cipele/patike imaju odličnu završnu obradu. Takvi atributi utiču na to da se određeni par obuće izdvaja od svih ostalih.

Među svim vrstama kože koje su dostupne u svetu, italijanska koža jedna je od najboljih, pa ne čudi činjenica da bi svaki čovek voleo da ponese barem jedan par ovih udobnih, kvalitetnih i funkcionalnih cipela ili patika.

Sada imate priliku da obuću koja je napravljena u Italiji naručite i sačekate samo par dana da stignu u vaše ruke. Izdvojili smo nekoliko najtraženijih modela za ovu sezonu, a klikom OVDE možete videti ceo asortiman.

Gino Tagli Monk 020

Cipele Gino Tagli 020 u plavoj boji urađene su od 100 odsto prirodne kože. Sa gornje strane imaju interesantno kopčanje u vidu dva kaišića koji ovaj model čine potpuno drugačijim od ostalih na tržištu. Naručite ih klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 6.990 rsd.

Gino Tagli A1644

Crne klasične cipele neophodne su u svakom muškom cipelarniku. Ovaj model je jedan od naprodavanijih i uvek potreban za svečane ili poslovne događaje. Poručite ga klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 7.990 rsd.

Gino Tagli Art 302

Fantastičan model cipela sa rupičastim gornjim delom i đonom koji omogućava lagan i udoban korak. Može se kombinovati sa farmerkama i pantalonama i nositi u svakoj prilici. Naručite ga klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 7.990 rsd.

Gino Tagli 099

Model patika u plavoj i narandžastoj kombinaciji boja upotpuniće vaš sportsko elegantni izgled. Izuzetno prijatne za nošenje i kvalitetne, urađene od 100% prirodne kože. Naručite ih klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 7.990 rsd.

Porrada Lupo 218

Budite spremni za sunčane dane uz ovaj sjajan model mokasina. Uklopiće se u svaku odevnu kombinaciju i izdvojiti vas iz mase. U ponudi su crvena, plava i crna boja. Naručite ih klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 8.990 rsd.

Porrada Lupo K39

Crno bela kombinacija boja i prirodna koža – idealan spoj elegancije i kvaliteta. Odličan izbor za prelaznu sezonu. Naručite ih klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 9.990 rsd.

Porrada Lupo Flex 1560

Sportski model patika u sivoj ili crnoj boji koji na sredini ima mrežicu, omogućava vašoj nozi lak, ugodan i prijatan korak. Naručite ih klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 9.990 rsd.

Porrada Lupo AR62

Sportsko elegantne patike u kamel boji, sa belim zipom učiniće svaki outfit interesantnijim. Komfor je takođe na visokom nivou, možete ih nositi ceo dan i noć, a da vaša stopala to ni ne osete. Naručite ih klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0520 svakog radnog dana, po ceni od 9.990 rsd.

Porrada Lupo AR58

Elegantne patike od prirodne kože u zeleno crnoj kombinaciji, sa narandžastim detaljima, mogu biti vaše klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 9.990 rsd.

Porrada Lupo AZ121

Elegantni model polu dubokih patika će diskretno upotpuniti svaki outfit, zahvaljujući svojoj neutralnoj, krem boji. Prirodna koža će pružiti osećaj lakoće i vrlo brzo će ovaj model postati Vaš omiljeni par obuće. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 9.990 rsd.

* Kompletnu ponudu pogledajte klikom OVDE.

