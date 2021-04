SVAKA KUĆA TREBA DA IMA OVU NEUNIŠTIVU BILJKU: Čuvarkuća je dekorativna i LEKOVITA, raste svuda, a mraz joj ne može ništa!

Čuvarkuća je višegodišnja biljka iz porodice sukulenata, čiju otpornost najbolje opisuje njen latinski naziv Sempervivum, što u prevodu znači "zauvek živa". Na našim prostorima se gaji kao ukrasna i lekovita biljka, koji karakterišu debeli mesnati listovi puni vode i cvetovi zvezdastog oblika.

foto: Profimedia

Ona veoma dobro podnosi i niske i visoke temperature. Čuvarkuća je izuzetna biljka koja se u narodnoj medicini koristi zbog svojih protivupalnih, i diuretičkih svojstava, a može se primeniti obliku soka, obloga, masti, tinkture ili čaja.

Čuvarkuća može dostići visinu od 10 do 60 cm. Zaliva se veoma malo, kao kaktus. Ako je čuvarkuća zasađena u dvorištu nije je potrebno zalivati. Bere se od marta do oktobra, a ako je u tegli onda i tokom čitave godine. Kažu da bi trudnice i dojilje trebalo da izbegavaju konzumiranje čuvarkuće.

foto: Profimedia

Može se lako odgajiti njenih izdanaka. Ona je veoma otporna biljka koja se može uzgajati u teglama ili na otvorenom. Dostupna je u različitim bojama. Gde god da je posadite nećete pogrešiti, dobićete divan ukras, a uz to i lek za prvu pomoć. Interesantno je i to da čuvarkuća deluje i nakon zamrzavanja. To je posledica njene visoke otpornosti na hladnoću i sposobnosti preživljavanja u ekstremnim zimskim uslovima.

Ova biljka je poznata po svojoj lekovitosti, pa se može koristiti na mnoge načine.

Sveže isceđeni lekoviti sok od čuvarkuće pomaže kod opekotina, ujeda insekata, kurje oči i bradavica, pegai opekotina od sunca, i ispucalu kožu. Sok pomaže i kod upale zubnog mesa, upale uha i grla. Jednostavno presečete list biljke i stavite na bolno mesto, možete i premazati sokom kao i oblogu od prerezanog lista.

Čaj od čuvarkuće pospešuje izlučivanje mokraće, pomaže kod obilne i bolne menstruacije, a njegova priprema je veoma laka. Potrebne su vam 2 kašičice usitnjenih listova čuvarkuće i 1 čaša vrele vode.

foto: Profimedia

Priprema čaja:

Listove preliti sa vrelom vodom, ostaviti da odstoji 2 sata, procediti i piti 1/4 čaše, 4 puta na dan pre jela.

Ako želite da svoj organizam malo "podignete" spremite čuvarkuću u medu, a za to vam treba 500 grama domaćeg meda i 300 grama listova čuvarkuće.

Biljka se samelje i pomeša sa medom. Ostaviti da odstoji nekoliko dana. Konzumira se kašičica smese na prazan stomak i nakon toga se ne jede ništa 2 sata. Zimi zbog smanjene fizičke aktivnosti dolazi do povećanog zadržavanja štetnih materija u organizmu. Smesa od čuvarkuće i meda ubrzava metabolizam i čisti telo od toksina.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M)

