TRUDNA JE SA BIVŠIM DEČKOM, A NJEGOVA NOVA DEVOJKA HOĆE NEŠTO ŠOKANTNO: Objavila šta je u pitanju, a ljudi su se IZNENADILI!

Trudnoća nakon raskida veze može biti neverovatno teška situacija za mnoge parove, ali većinom svi uspeju da postignu neki dogovor. Međutim, jedna devojka podelila je svoje iskustvo sa ovom situacijom i šokirala mnoge.

Naime, kako pišu britanski mediji ona je zatrudnela sa blizancima nakon tri meseca veze sa novim dečkom, ali tada su već raskinuli i on je ponovno završio sa svojom bivšom devojkom. Iako je mislila da neće hteti da ima nikakve veze sa njom i decom, on je bio presrećan jer njegova bivša ne može da zatrudni, a on je oduvek hteo da bude otac. Sve je bilo u redu dok njegova bivša devojka nije počela da se ponaša kao da je ona majka ovih blizanaca, a biološka majka samo surogat. Celu stvar je trudnica podelila na Reditu i pitala druge korisnike za savet oko nošenja sa ovom situacijom.

- Tri meseca sam izlazila sa Džoom pre nego što me ostavio i vratio se svojoj bivšoj devojci Kim. Nakon što smo prekinuli, saznala sam da sam trudna. Kada sam mu rekla, bio je presrećan. Ispostavilo se da njegova devojka ima problema sa plodnošću i nije mogla prirodno da zatrudni, a on je oduvek želeo da bude otac - napisala je u objavi.

Prema Džou, Kim je imala nervni slom kada je saznala za njenu trudnoću i htela je da razgovara sa njom. Tada je Kim izjavila da želi da bude uključena u njenu trudnoću jer će biti pomajka toj deci.

- Počela mi je govoriti da moram da imam porođaj kod kuće, da decu moram hraniti formulom jer će pola nedelje biti kod njih i da želi da je deca zovu "mama". Tu sam je odmah zaustavila i rekla da ću sama doneti najbolje odluke za svoje telo i svoju decu. Tada se situacija pogoršala i Kim se počela ponašati kao da su to njena deca, a ja sam samo surogat majka koja će im dati tu decu - nastavila je.

Odlučila je zabraniti Džou i Kim da viđaju nju i njenu decu, sve dok se cela situacija ne reši preko suda. Međutim, tada je nazvala Kimina majka i zahtevala da svoju decu da Džou i Kim ili da im "pokloni" barem jedno dete. Mnoge je šokirala njena situacija, ali i ponašanje njenog bivšeg dečka i nove devojke.

- Nađite advokata! Vodite evidenciju o svemu, i što god radili, ne dopustite da budete sami sa Kim. Kimino ponašanje nije u redu, zapravo je uznemirujuće. Čuvajte sebe i svoju decu - komentirisala je jedna korisnica, dok se druga složila.

- Kim na decu gleda kao na predmete, a njeno ponašanje se neće promeniti sve dok ima ljude oko sebe koji joj to dopuštaju. Budite čvrsti i borite se oko starateljstva -

