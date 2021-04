PARTNER VAS LJUBI U ČELO, RAME ILI U RUKU? Mesto poljupca mnogo otkriva o njegovim OSEĆANJIMA! Veruje vam ili neće NIŠTA OZBILJNO?

Ljubljenje uzrokuje hemijsku reakciju u vašem mozgu, uključujući rafalni hormon oksitocin.

Često se naziva 'hormonom ljubavi', jer pobuđuje osećaj naklonosti i privrženosti. Prema studiji iz 2013. godine, oksitocin je posebno važan jer pomaže muškarcima da se vežu za partnera i ostanu mu verni. Neki vole da poljubac bude strastven i divlji, dok drugi vole nežan, senzualan i spor.

Na ovih 12 različitih načina se muškarci ljube i evo šta svaki od njih znači:

1. Poljubac u usne

On istinski ceni vašu ljubav. Brz, prilično suv i često zatvorenih usta, ovakav poljubac je način na koji se muškarac u ljubavnoj vezi s vama pozdravlja ili oprašta.

Ako vas ovako ljubi dok ste kod kuće, gde niko ne može da vas vidi, znak je da ste postali cenjeni deo njegove rutine i njegovog života. Ako vas ovako ljubi u javnosti, to je i vama i svetu dokaz da on s vama ima ozbiljne namere.

foto: Profimedia

2. Poljupci u teme

To znači da se on želi da brine o vama. Kad vas muškarac poljubi u teme, to znači da se oseća zaštitnički prema vama. Time vam daje do znanja da mu je stalo do vas, da voli da deli prostor s vama i da mu značite više nego iko. Ovakav poljubac je sladak, drag i nežan.

3. U ruku

Ovakav poljubac je neka vrsta koketiranja. Ako vam muškarac poljubi ruku, možete biti sigurni u nekoliko stvari, od kojih je prva da je izuzetno samopouzdan i pomalo šaljiv. To ne znači da njegovi osećaji prema vama nisu iskreni, ali verovatno bi trebalo znati da na ovaj način koketira s vama.

4. Poljupci u unutrašnjost vašeg zgloba

Nakon ovog poljupca stvari postaju strastvenije. Ako vam muškarac poljubi unutrašnjost zgloba, možete biti sigurni u činjenicu da jedino što ga sprečava da vam strgne svu odeću jeste činjenica da ste napolju u javnosti. Ovim poljupcem muškarac vam daje do znanja da zna kako deluje žensko telo i da se ne boji to znanje dobro da iskoristi. Ako održava kontakt očima dok to radi biće još strastvenije.

foto: Profimedia

5. U vrat

On gaji snažne osećaje prema vama. Ovakav poljubac je izvrstan. Poljubac u vrat romantična je uvertira. Ako vas poljubi u vrat, govori vam da vas želi i da žudi za vama.

6. Francuski poljubac

Totalno je zadivljen vama. Kad vam muškarac da francuski poljubac i kad vam rukama obuhvati celo lice, tako otkriva koliko je ludo zaljubljen u vas. Ovaj stil ljubljenja je način da vam pokaže koliko ste mu privlačni.

7. Poljupci u obraz

Ne želi ozbiljno s vama. Poljubac u obraz totalna je suprotnost francuskom poljupcu. To je znak da on s vama želi prijateljstvo, a možda nekad ni to.

foto: Profimedia

8. Poljubac u oko

On vas istinski ceni. Kad vas muškarac poljubi u oko, to bi moglo da izgleda čudno. Oko se obično ne smatra erogenom zonom. Uživajte ​​kad znate da vas muškarac time govori da vas voli i da u vama vidi celi svet. To čini zato što želi da znate da ste voljeni i obožavani.

9. U čelo

On vas istinski voli, ceni i poštuje. Kad vas poljubi u čelo, govori vam da će biti tu za vas i da želi da vas zaštiti. Takođe vam govori da vas celu voli, a ne samo vaše telo.

10. U stomak

Ako vas muškarac poljubi u stomak, oseća se 100 posto prijatno s vama i veruje da je i vama prijatno s njim. Ova vrsta poljupca takođe može značiti da on zamišlja dete s vama.

11. Poljupci u vaše grudi

Intimno vas ljubeći njegov je način da vam pokaže da je pažljiv i iskusan i da želi da vam pokaže koliko je strastven i koliko želi da vodi ljubav s vama. Želi da uživate u ljubljenju s njim i u svemu što sledi.

12. Poljupci u rame

On vam potpuno veruje. Kad vas ljubi u rame, na podsvesnom vam nivou predaje svoje srce, telo i dušu i zahvaljuje vam za sve što ste učinili za njega. Iznad svega, kaže vam da vam veruje i da vas ceni.

foto: Profimedia

