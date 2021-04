NEKA KLINCIMA OVAJ USKRS BUDE JOŠ ZABAVNIJI: Poklonite im ŠARENA JAJA iz kojih se rađaju pilići-igračke!

Nešto do sada neviđeno zabavno za klince, nešto što će ih „raspametiti“, o kojem god uzrastu dečaka ili devojčica da se radi – šarena jaja, ali ne ona „klasična“ na koja su do sada navikli da ih farbaju za Uskrs, već jaja u kojima se nalaze male slatke igračke - pilići. Pogledajte OVDE koliko su zabavna!

Uskrs kao jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika obeleževamo između ostalog i šarajući i farbajući jaja na Veliki petak. Najmlađi se tome beskrajno raduju, ali ove godine im taj ritual možete učiniti još zabavnijim i uzbudljivijim – poklonite im jaja u boji u kojima se nalaze pilići.

Ovo su specijalna jaja koja treba nekoliko sati da stoje u vodi. Postepeno počnu da pucaju sve dok se u potpunosti ne otvore i dok iz njih nije moguće izvaditi piliće. Kada se izlegu, ovi pilići igračke su još uvek mekani i nestabilni, te je potrebno izvaditi ih i držati na suvom još neko vreme pre igranja njima ili pre nego što postanu deo uskršnje dekoracije za koju su zaslužne vaše najmlađe ruke u kući.

U PAKOVANJU DOLAZI ČAK 5 KOMADA JAJA U RAZNIM BOJAMA.

***Uskrs nam se bliži, zato požurite da mališanima poručite ova magična jaja – poručite ih online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.***

Verujte nam na reč: non stop će ih zagledati i želeti da ih izvade napolje kako bi videli dokle je stigao ceo proces! Kako ne bi to radili, a kako bi ipak mogli da vide kako se sve to odvija, savetujemo vam da posuda sa vodom u koju ih budete stavljali bude providna.

SAVET PLUS: Učinite ceo ovaj ritual još zanimljivijim za decu. Pronađite ili izmislite neku zabavnu priču koja se tiče njihovog pilenceta na koje čekaju da izađe. Time ćete podstaći njihovu maštu, naterećete ih da u svojim glavicama smisle neke nove priče.

LEKCIJA O STRPLJENJU

Ova igračka nije samo interesantna, već je i korisna. Naime, ona će vam pomoći da svoje mališane naučite strpljenju. Videćete dok se bude odvijao ceo proces koliko će biti uzbuđeni, koliko će sa nestrpljenjem iščekivati svog novog gumenog drugara. A potom, na kraju tog zabavnog rituala, za svoje strpljenje će biti nagrađenI igračkom kojom će još dugo moći da se igraju, a ne samo na Uskrs.

