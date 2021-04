ONE NOSE JAKO, MOĆNO I NEOBIČNO IME: Nigerijka se zove SRBIJA, ali nije jedina, ima ih još! (VIDEO, FOTO)

Biranje imena za dete je veoma važna stvar - ime koje dobije pratiće ga tokom celog života i sve ono dobro ili loše biće baš ispod tih slova.

Davanje imena po zemlji nije nešto što se dešava često, a pogotovo ako ime nosite po nekoj drugoj, dalekoj zemlji, kao što je slučaj sa Nigerijkom Srbijom.

Srbija Vilson živi u Lagosu, najvećem gradu Nigerije. Ona je modna blogerka i organizatorka dešavanja i nikad nije bila u našoj zemlji. Srbija je aktivna i na društvenim mrežama i veoma je urbana.

Ime Srbija uopšte nije uobičajeno u Nigeriji.

- Moje ime je i ovde neobično, a kada me ljudi pitaju kako sam ga dobila i šta ono znači ja kažem da se tako zove jedna zemlja u Evropi - rekla je Srbija, koja sa ponosom ističe svoje neobično ime. Ne zna da li se još neko tako zove, ali Nigerijci su poprilično upoznati sa našom zemljom. Osim što se bavi organizacijom i blogovanjem, Srbija poseduje prodavnicu polovnih stvari i kaže da život u Lagosu nije ni malo jednostavan.

- Život u Lagosu je ništa drugo nego opstanak najsposobnijih - rekla je mlada Nigerijka.

Ime Srbija smislila je njena mama zbog jako teškog života, ali i porodične situacije.

- Mama mi je dala ime Srbija jer sam jedina od sve njene dece koja je preživela. Srbija nikada nije bila u Srbiji i velika joj je želja da dođe u našu zemlju po kojoj nosi ime a, kako kaže, volela bi i da radi i živi ovde.

Mlada Nigerijka nije jedina Srbija. Istina, nema mnogo dece koja se zovu Srbija, ali ih ipak ima. U Šarenici se pre tri godine pojavila Srbija (13), a njen otac je ispričao zašto joj je dao to ime.

foto: Printscreen/RTS

- Razmišljajući o tome, došao sam do zaključka da je to jedno savršeno genijalno ime koje je sasvim normalno da bude u Srbiji, a u Srbiji ga nema - rekao je otac.

- Zovu me po nadimku. Jedna moja drugarica me zove Srba - otkrila je tada devojčica i rekla da joj se to baš i ne dopada.

Srbijina mama se nadovezuje na priču i kaže da su sličnosti između zemlje i njene ćerke to da su prelepe prskosne, jake inatne i da samo treba pustiti da im pravi karakter preovlada.

foto: Printscreen/RTS

Mala Srbija je u osnovnoj školi, odličan je đak i već nekoliko godina trenira kik-bok i obožava da priprema kafu. Najstarije je dete para Simonović, ima sestru slobodu i dvojicu braće: Miloša i Obilića.

Posle ove neobične i lepe vesti, ljudi na društvenim mrežama su imali komentare na celu priču, kao i potvrdu da postoji još Srbija u našoj zemlji što je oduševilo korisnike društvene mreže.

Pa se tako ponosne bake, deke i tetke se javljaju na društvenim mrežama i ponosno pričaju o malim Srbijama.

foto: Printscreen/Facebook

(Kurir.rs/A.M/B92/RTS)

Bonus video:

01:49 Lepa Lukić u Sceniranju o novoj ljubavi i zaljubljivanju