SEDEO SAM U AUTOBUSU KAD JE UŠLA TRUDNICA! Mislila je da ću ustati, dok joj nisam ODBRUSIO: Priznanje momka zbog kog gori Internet

Priznanje jednog momka iz prevoza izazvalo je usijanu raspravu na društvenim mrežama.

"Ovo se desilo sinoć, a porodica je besna na mene. Ja i dalje ne vidim šta sam loše uradio. Krenuo sam autobusom nazad kući sa posla. Inače idem kolima, ali sam imao udes i kola su još na popravci. Zbog pandemije, moramo da pazimo na odstojanje zbog čega je broj slobodnih mesta za sedenje u prevozu dodatno smanjen", započeo je mladić i dodao:

"Moj posao je takav da sam na nogama ceo dan, a smena mi traje 10 sati. Grozan posao, ali plata je dobra. Nakon radnog dana, noge me ubijaju i vapim za svakim trenutkom kada mogu da sednem i odmorim budući da od moje stanice do kuće ima još 20 minuta hoda. Sinoć sam, dakle, bio u autobusu kada je ušla trudnica u poodmakloj trudnoći. Video sam da pogledom traži slobodno mesto. Nije ga bilo. Ja sam joj bio najbliži, pa me je pogledala u nadi da ću ustati. Imao sam slušalice i pretvarao se da je ne čujem, ali obratila mi se", rekao je on i nastavio:

"Nisam bio nepristojan, samo sam joj rekao da me bole noge, da mi je posao naporan i da joj neću ustati. Počela je da kuka kako je trudna, kako je samohrana. Rekao sam joj da mi je žao, ali da je to njena lična odluka i da ne može da očekuje od drugih da joj čine usluge zbog njenih ličnih izbora. Što sam joj ja kriv što je rešila da rodi dete a ne može da priušti ni kola?" rekao je on.

"Na kraju se u raspravu uključio i neki starac koji mi je rekao da sam "bezvredno đubre" i ponudio joj svoje mesto, a onda nastavio da gunđa o nama mladima. Samo sam gledao kroz prozor i pravio se da ne čujem. Na kraju je i vozač zakočio pa su se oboje sapleli, uskomešali i počeli da me zajednički psuju, ali ignorisao sam ih.Kad sam stigao kući, rekao sam sve sestri koja je besnela na mene, kao i moji roditelji. Ja i dalje ne vidim u čemu je problem - kaže mladić.

Prirodno, većina je potpuno zgrožena postupkom mladića, ali ima i onih koji kažu da razumeju njegov postupak i da bi postupili slično!

- Jesi li možda znao da, pored toga što je to džentlmenski, takođe je preporučljivo da ustaneš jer trudnice teško održavaju ravnotežu? pitaju ga na forumu, dok drugi dodaju da, možda čak i ako nije nepristojan što nije ustao, pričom o kontracepciji i abortusu svakako se pokazao kao nečovek.

