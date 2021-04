SJAJAN TRIK ZA LEPŠI OSMEH: Potrebno vam je svega 16 minuta za biserno bele zube!

Kada pitate nekoga šta je to što prvo primeti na drugoj osobi, 90% njih reći će vam da je to osmeh. Zašto je to tako? Zato što je samo jedan pogled dovoljan da bi se saznalo dosta toga, između ostalog, da li neko želi da nastavi upoznavanje i druženje ili odmah ga prekine

Iako na lošiji izgled zuba utiče dosta stvari, kada neko vidi naslage, žute nijanse i mrlje, pomisliće da je to zato što ne vodite dovoljno računa o oralnoj higijeni. Neće pomisliti da je to možda od genetike, ili su zubi stradali u trudnoći, na primer.

Zato, kada već imate priliku, zašto ne biste sredili svoj osmeh i pokazali se svetu kakvi zaista i jeste? Ne morate se više kriti iza ruku ili terati se da držite zatvorena usta kako se zubi ne bi videli… Postoji sjajno rešenje da ponosno pokažete svetu svoj divan osmeh!

Ola smile set predstavlja rešenje za beljenje zuba prirodnim i sigurnim putem. Dejstvom profesionalnih elemenata LED svetla i novog gela za izbeljivanje, zubi se mogu izbeliti od 2 do 8 nijansi.

