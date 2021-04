UMALO PROŠLA KAO HER ŽIKA! Htela je da ode na masažu i dobila neočekivanu ponudu: Pomislila sam da je scenario za ŠVEDSKI AKCIONI

Devojka je pozvala salon kako bi otišla na masažu, ali je na svu sreću odustala jer je dobila ponudu koja ju je naerala da promisli.

foto: Shutter

- Svе što se unapred zakazuje nikad nisam mogla da planiram jer uvek nešto iskrsne. Neki ljudi i mogu, verovatno su mnogo bolje organizovani, ali ja ne, meni je to živa frustracija. Ako počnem da treniram pa treba da idem svaki treći dan baš u 20 h na trening, desi se nekad da će mi se neko najaviti, da je nečiji rođendan, da ću zaglaviti na poslu, da će se ispostaviti da decu i ovako nisam videla ljudski danima pa ne moram baš sad i na trening ili da starija ćerka baš tad negde i ne može da čuva mlađeg brarta.

- Pa uz sve to dobiću i salve kritika kako joj uništavam društveni život, kako ona nije bibisiterka, kako ću od sutra da tražim od nje i da nam svima kuva, kako ona nije robinja Isaura i sve što jedna mlada, živahna, hormonski nestabilna tinejdžerka može da smisli. I onda mi je lakše da odustanem i živim stihijski, dan, za danom.

- I onda jedne subote, deca reše da prespavaju kod babe. Leđa i vrat su me bolela dve nedelje unazad i reših da sebe častim masažom. Jeste da je bilo 16 h i znam da saloni svi u najboljem slučaju rade do 21 h, ali mislim se, od tolikog Beograda, negde ćeš naći.

- I sad, ne bude meni dovoljno zabave pa pomislim kako bi bilo baš super da idem sa drugaricom na duo masažu.

- I onda, naravno, iz minuta u minut apetiti rastu, pa nas dve smislimo kako ćemo na masažu vuklanskim kamenjem ili čokoladom ili tako već nečim egzotičnim i superzabavnim. Ne mislim zabavno baš kao Žiki sa Stanislavom, ali zabavno. Imamo fond od četiri hiljade ukupno, a mooožda damo i šest ako je nešto baš super.

- Krenem ja tako da zovem redom. Nema mesta, nema mesta, ha, mislile ste danas, pa kako, pa znate da se zakazuje ranije....Pa ne znamo, ne idemo često na masaže, ovo je nama kao kad žene iz Seks i grada časte sebe, recimo, putovanjem na Havaje.

- Cena prava sitnica, najjeftinija masaža od 30-45 minuta koja nije najklasičnija relaks je 5 hiljada. Pa stvarno, otkad je masaža postala baš takav luksuz.

- Ali saznam usput da postoje masaža četiri ruke (računam odmah, to mora da je 10 hiljada), da postoji masaža koju rade slepe osobe, vibraciona, ledena, svašta ima na svjet, što bi se reklo...

foto: Profimedia

- I na kraju u jednom centru javi mi se momak i kaže može, kad dolazite, cena malo više od onoga što smo planirale, ali ajde, jednom se ide na masažu, izgleda.

- Ja kažem tu smo u 20 h. Ali mi bilo čudno kako baš nigde ne može, a kod njega može i to dve. Pitam da liu ste sigurni da imate mesta danas za 20 h i to za nas dve, u istoj sobi, kaže čovek da. Da li vam odgovara da vas masiraju muškarci, znate oni dolaze na poziv.

- Može muškarci, što da ne, ove bolove i ovako samo muški stisak može da reši. Nego, hm, kako dolaze na poziv, ništa meni tu nije bilo jasno.

- Znate, mi ne odbijamo klijente, želimo da budete zadovoljni i da od nas odete preoprođeni, nastavlja on.

- Ok, to želimo i mi, ali kakvi to maseri dolaze na poziv i preporađaju nas. Koliko njih ima i koliki je taj vaš prostor ako sve zalutale koji žele da se izmasiraju samo vi želite i možete da primite.

- Počeh da se raspitujem o vrstama masaže koje nude i kaže čovek mrtav hladan, šta kažete na osnovnu, švedsku relaks, verujte mi, uživaćete.

- Kaže može gde hoćemo, na krevetu, stolu, podu... Smeje se.

- Švedska, relaks, uživaćete, prolazi mi kroz glavu dok hoću da potvrdim šta sve ovo zapravo znači i pomislim jao ne, ovi nas masirati neće, ovo je scenario za švedski akcioni.

- Crna ja, koga si zvala, s kim si htela da se dogovoriš...

- I tako mi ostadosmo bez masaže, iako ne znamo šta bi nam se tamo zapravo desilo, ali nekako bezbednije i udobnije nam je bilo da kod kuće, uz flašu vina, žalimo nad svojim životom. A mogu vam reći da su bolovi u leđima malo popustili i bez masaže.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Blic Žena/M.M.

