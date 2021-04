IMALA JE 120 KG SA 23, CELU TORTU BI SMAZALA ZA SEKUND U butiku joj nisu dali da kupi VENČANICU pa se zainatila i sad je RIBA i PO

Ali Stac Buk (29), frizerka iz Milvokija i majka dvoje dece, pre nekoliko godina je tražila venčanicu i kad našla je jednu predivnu belu haljinu kada joj je prodavac istrgnuo iz ruke i poslao je na odeljenje za plus sajz modele.

Nakon toga, odlučila je da smrša i pre svog venčanja skinula je impresivnih 38 kilograma. Ali tu nije stala, pa je sa veličine 50 prešla na 40 i smršala 57 kilograma. Onda je Bila je toliko ponosna na svoje postignuće da je za svoju novu figuru potrošila 13.000 evra na estetsku kirurgiju, uključujući povećanje grudi i liposukciju stomaka.

- Tražila sam venčanicu. Nisam imala samopouzdanja ali sam bila uzbuđena jer je to bio poseban dan. Odmah mi je za oko zapala jedna haljina i uzela sam je. Nakon nekoliko sekundi prodavač mi je otrgnuo haljinu iz ruke, rekao mi da mi to neće odgovarati i uputio me je odeljenje za plus sajz modele. Naravno da sam bila svesna svoje veličine, ali kad ti stranac kaže nešto tako u lice, to zaboli. To mi je stvarno srušilo samopouzdanje. Shvatila sam da moram hitno nešto da promenim. Haljina je bila za moj poseban dan i nisam želela da me ljudi gledaju i primećuju samo moju težinu - prisetila se Ali.

Kada je imala 23 godine, Ali je imala 120 kilograma. Tada je bila samohrana majka. Priznala je kako je uvek imala višak kilograma, čak i u školi, a kad je dobila ćerku, kojoj je sada šest godina, počela je njena borba za kilažom.

Svog supruga Džejkoba upoznala je 2015. godine kada joj je bilo najteže. Verili su se godinu dana kasnije i tada je Ali rekla "dosta".

- Videla sam keto plan ishrane na Instagramu, ali zapravo nisam znala o čemu se radi. Znala sam da sam spremna. Probala sam mnogo dijeta, ali mi niti jedna nije pomogla - ispričala je.

Iz ishrane je izbacila šećer i ugljene hidrate i zapisivala je sve što je jela.

- Stalno sam jela. Ljudi su me osuđivali zbog toga što jedem 6.000 kalorija dnevno. Ni sama nisam shvatala koliko se kalorije brzo zbrajaju, sve dok ih nisam počela zapisivati. Ako ne pratite što unosite u svoje telo, vrlo lako se možete udebljati. Meni mozak jednostavno nije dopuštao da pojedem maleni zalogaj nečega. Pojela bih celu tortu, a onda bih se osećala krivom i onda bih iz krivnje pojela još jednu. Trebalo mi je plan u kojem bih to sve izbacila - objašnjava majka.

Pre venčanja izgubila je 38 kilograma, a krojačica nije uspela da na vreme naporavi promene na haljini.

- Naručila sam haljinu veličine 50, a sada mi treba veličina 40. Skratila je haljinu za 40 centimetara u struku, ali jednostavno, to nije bilo to. Onda sam se vratila u prodavnicu i izabrala drugu haljinu. U njoj sam se osećala neverovatna. Bila je to najlepša haljina. Toga sam dana imala toliko samopouzdanja. Prvi put sam želela da me ljudi gledaju. Gledajući stare slike, toliko sam ponosna na sve što sam postigla i presrećna sam što sam kupila novu venčanicu kako bih pokazala svoje novo telo - rekla je Ali.

Alijina se venčala 2017. godine, ali tada nije prestala njena transformacija. Ona je od dana venčanja do sada izgubila još 19 kilograma.

- Tu sam gde želim biti. Moja mentalna transformacija je ono na što sam najponosnija, ono što osećam prema sebi sada je ono što je važno. Nisam volela da se slikam, bila sam toliko kritična prema svom telu. Život mi se promenio kad sam dobila decu i očajnički sam želela da budem zdrava za njih. Bila sam vrlo bliska sa bakom koja je imala prekomernu težinu i zbog kilaže je preminula u 68. godina. Nije videla moju diplomu nije upoznala moju decu jer je umrla zbog nečega što se moglo izbeći. Želim da vidim svoju decu kako odrastaju, volim da se igram s njima na plaži - ispričala je hrabra majka.

