SA JAJIMA MORATE BITI BAŠ OPREZNI: Evo koja nikako ne smete da jedete, a ova su PUNA BAKTERIJA i opasna za zdravlje

Uskrs je vreme kada jaja postaju najtraženije namermice. Nudimo vam sposak s kojom vrstom jaja treba biti oprezan.

Sirova jaja

Sirova jaja sadrže avidin i antitripsin, koji utiču na varenje i apsorpciju belančevina u telu. Pored toga, jaja mogu nositi bakterije koje mogu izazvati dijareju. Ove bakterije se ubijaju samo na visokim temperaturama, pa se preporučuje da se podvrgnu termičkoj obradi pre konzumacije.

foto: Profimedia

Jaja sa izmešanim žumancetom i belancetom

To se dešava kada se ljuska jajeta polomi, bilo tokom transporta ili usled mehaničkih oštećenja. Ako se ovakva jaja predugo čuvaju, bakterije ili plesni mogu ući u jaje kroz pore ljuske i uništiti strukturu proteina, usled čega se meša sa žumancem. Ako takvo jaje nema specifičan miris ili izgled, može se jesti nakon termičke obrade, na primer, ako se obari. Međutim, ako je belance zamućeno, to ukazuje na to da se bakterije množe iznutra. Takvo jaje je apsolutno zabranjeno jesti, posebno ako ima neprijatan miris.

Jaja sa suvim žumancetom

Ako se isuviše dugo čuva, jačina opne žumaceta slabi, zbog čega se ono suši. Ako je u ovom slučaju žumance normalne boje, jaje može da se jede. Ali ako se žumance potpuno prilepilo za ljusku i usled toga potamnelo, onda takvo jaje nikako ne treba da se jede.

foto: Profimedia

Buđavo jaje

Kada se jaja čuvaju u vlažnom okruženju, zaštitni film na površini ljuske je oštećen, što naknadno dovodi do prodora bakterija i njihovog daljeg razmnožavanja unutar jajeta. Spolja se to manifestuje crnim mrljama ili pojavom buđi. Takvo jaje je strogo zabranjeno za upotrebu.

Jaja sa pilećim "klicama"

Tokom inkubacije jajeta, razvoj embriona pileta može da se zaustavi zbog uticaja temperature, vlažnosti, salmonele ili parazita.

Takva jaja ne samo da ne sadrže hranljive sastojke (jer su korišćena za razvoj pilećeg embriona), već mogu da postanu i prenosioci različitih bakterija, poput E. coli, staphilococcus aureus, tifusnog bacila, bakterija Proteus i drugih, što može dovesti do trovanja. Zato ova jaja nikako ne bi smela da se koriste.

foto: Profimedia

