JOVANA IZ BG DOBILA SMS I ŠOKIRALA SE: Bivša drugarica me pozvala na PUNOLETSTVO sina, izvadila TEFTER i nabila mi KOVERTU na nos!

Rođendani, slave, svadbe, proslave punoletstva zbog pandemije korona virusa su godinu dana odgođena, neće biti ni proslave matura. Mnogima zbog zdravlja i bezbednosti nije padalo na pamet da skupe rodbinu pod šatrom ili u nekom elitnom restoranu kako bi svom mezimcu ili miljenici proslavili 18. rođendan. Međutim, nekima je to baš teško palo.

Naime, među nama postoji jedan običaj koji bi se mogao nazvati "tefter" - knjižica gde je upisano sve što ste dobili na poklon za svadbu, krštenje ili rođendan kako biste sutra mogli isto tako da uzvratite.

Javila nam se čitateljka koja je sa nama podelila neprijatnost koju je nedavno doživela upravo sa "tefterom".

"Prijateljstva se pokazuju kada se nađete u teškim, nepremostivim problemima i nevoljama. Onda uzmete olovku u svojoj glavi sve ih izbrišete, zaboravljajući da ste ih nekada zvali među prvima na razne proslave, davali im posebna mesta, obraćali pažnju da li su dobro ugošćeni i počašćeni", počela je svoju ispovest Jovana sa Voždovca (toliko nam je dozvolila da je otkrijemo identitet).

Naime, kako je opisala u svojoj ispovesti, Jovana je imala dve nerazdvojne drugarice, s kojima je delila sve, svaki trenutak u svom životu, sve dok jedna od njih nije pokazala svoje pravo lice - bila je ljubomorna, zavidna, rovarila je po njihovim brakovima, a kad god bi tražila pomoć od nje, okretala bi leđa i nestajala. E sad dolazi priča o tefteru:

"Nisam u kontaktu sa njom više od dve godine. Ne želim je u blizini mene ni moje porodice. Skoro sam je izbrisala iz svog sećanja, kad se iznenada javila i to porukom. Kao da se ništa nije desilo, pozvala me je na 18. rođendan jedinca i to usred korone. Nije mogla da čeka da se sve smiri pa da onda na miru organizuju proslavu. A ne, ne ona, ona je imala drugi plan. Ona ima svoj tefter i sad želi da svima kojima je ona išla na te rođendane dođu i njoj i vrate isto koliko je i ona njima. Pozvala je i našu zajedničku drugaricu, a ni sa njom nije više u kontaktu, ali to joj nije smetalo. Ostala sam zatečena, ponovo ponižena. Čak sam se osetila i postiđenom. Na kraju sam je pitala da li se seća koliko je ona donela u kovertu mom starijem sinu. Znala je iz topa - 50 evra! Dobro, ja sam zaboravila koliko je novca donela, znam samo da sam sve pozvala samo da dođu i proslave s nama i nisam očekivala ali baš nikakav poklon ni pare. I da su došli praznih ruku, bilo bi me baš briga", napisala je iznenađenja Beograđanka, a onda otkrila šta je uradila.

"Nismo otišli, naravno! Nije nam palo na pamet da se mešamo sa drugim svetom u doba korone, a i da nije korone, propustila bih to veselje. Žao mije deteta, ono nije ni krivo ni dužno da bude uvučeno u sve to. Ali nisam ni ja kriva što mu je majka takva. Objasnila sam sama sebi, iako nisam morala, da smo se čuvali toliko dugo, čuvala su me moja deca toliko dugo, da bismo sad mi ugrozili zdravlje iz obesti ili da bismo nekome nebitnom u našim životima odužili. Ali nisam mogla da joj ostanem dužna! I njen sin je dobio kovert, preporučen, sa istom sumom koju je i moj sin dobio", završila je svoju ispovet Jovana.

