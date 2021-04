USKRŠNJI KAPKEJKOVI, MAKARONSI I ČOKOLADNA JAJA: Evo kako da napravite poslastice koje će deca OBOŽAVATI! (FOTO)

Na Uskrs najviše se raduju deca, između ostalog i zbog toga što se tada na trpezi nađu najlepše poslatice.

Uskršnji kapkejk

POTREBNO JE:

170 g brašna, 1/2 kašičice sode bikarbone, 1/3 kesice praška za pecivo, 30 g kakaa, 1 jaje, 200 g šećera, 1 vanil šećer, 180 ml mleka, 100 ml ulja, prstohvat soli, 200 g čokolade, 150 ml slatke pavlake, čokoladna ili jaja od fondana.

PRIPREMA: Sjedinite brašno, sodu bikarbonu, prašak za pecivo, kakao i so. U odgovarajućoj posudi izmiksajte jaje, šećer i vanilu, zatim dodajte mleko i ulje, a onda i prethodno sjedinjene suve sastojke. Promešajte. Smesu sipajte do polovine silikonskih kalupa, zatim u sredinu stavite po kocku čokolade, a onda sipajte smesu do 2/3 kalupa. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 13-15 minuta. Ohladite. Umutite pavlaku, pa joj dodajte otopljenu čokoladu i lepo sjedinite. Pavlaku sipajte u kesu za dekoraciju i ukrasite mafine, pa preko nje stavite čokoladna ili jaja od fondana.

foto: Profimedia

Makaronsi

POTREBNO JE: 2 belanca, 80 g sitno mlevenog badema, 120 g šećera u prahu, 50 g šećera, žuta boja za kolače.

ZA FIL: 100 g bele čokolade, 30 ml slatke pavlake, 1 kašičica soka od limuna, 1 kašičica limunove kore.

ZA UKRAŠAVANJE: 125 g šećera u prahu, 2 kašike vode, narandžasta, žuta i crna boja za kolače.

foto: Profimedia

PRIPREMA: Samlevene bademe pomešajte sa šećerom u prahu. Umutite belance sobne temperature sa šećerom i bojom. U umućena belanca pažljivo rukom umešajte smesu od badema i šećera u prahu. Ostavite smesu da odstoji između 30 i 60 minuta. Stavite smesu u špric za kolače i istiskajte u pleh u koji ste prethodno stavili papir za pečenje. Smesa treba da bude veličine oraha. Pleh malo protresite, da se kuglice izravnaju. Pecite 10-15 minuta na 150 stepeni. Za fil umutite slatku pavlaku i u nju dodajte otopljenu čokoladu, limunov sok i izrendanu limunovu koru. Fil stavite između dva ohlađena kolačića i spojite ih. Napravite šećernu glazuru od prah šećera i vode, podelite je na tri dela i dodajte pripremljene boje za kolače. Ukrasite makaronse kao piliće.

foto: Profimedia

Mini čokoladna jaja

POTREBNO JE: 150 g čokolade za kuvanje, 150 g mlečne čokolade , 200 g mlevenih oraha, 200 g mlevenih lešnika, 200 g mlevenog keksa, 200 g margarina, 200 g šećera, 150 ml vode.

PRIPREMA: Prokuvajte šećer sa vodom, kao za sirup, dodajte margarin iseckan na kockice, pa sklonite sa šporeta. U smesu dodajte polako mlevene orahe, lešnik i keks, kao i čokoladu koju ste prethodno istopili na pari. Kada se masa malo ohladi od nje oblikujte mini jaja. Kada jaja budu gotova, ostavite ih da se stegnu i prelijte ih belom i crnom čokoladnom glazurom.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 28.4.2021.