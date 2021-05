DEVOJKA OD 28 GODINA SMUVALA SE SA MUŠKARCEM OD 76: Godinu dana skrivala je vezu od roditelja, sada uživa, a jedino se plaši SMRTI

Defektolog Kelsi Houpful (28) i fotograf Gaj Bonđovani započeli su vezu nakon dve godine prijateljstva.

Par se upoznao na času joge, koji je ona počela da pohađa iz znatiželje, a on nakon što je izgubio suprugu (42). Isprva među njima nije bilo privlačnosti, nije to bila ljubav na prvi pogled. Vezu su započeli tek dve godine kasnije. I ne bi to bilo ništa čudno da Kelsi nema - 28 godina.

Kad se čas završio, prišao joj je i pitao mogu li biti prijatelji, što joj je bilo simpatično. Tako bi razgovarali da su deca, kaže.

"Dva sata smo razgovarali sami u teretani i kad se oprostio od mene, nije tražio broj telefona, ime, niti garanciju da ćemo se ikad više videti. Tako smo započeli druženje", rekla je ona i dodala da je na samom početku bila oduševljena njegovim glasom.

Sada su u vezi i suočavaju se s brojnim kritikama, zbog toga što je s muškarcem s kojim je deli čak 48 godina razlike. Ljudi koji ih ne poznaju često zaključe da mu je ona staratelj, a ne devojka.

Kelsina baka isto se udala za starijeg muškarca, pa se rano suočila gubitkom ljubavi svog života. Punih 26 godina nakon njegove smrti živela je sama, pa Kelsi kaže kako joj je jedna od najvećih briga to što će kad Gaja više ne bude.

"U prvim danima naše veze plakala bih zbog te razlike od 48 godina. Bilo nam je lepo zajedno u šetnjama, odlazeći na predstave ili kad bi obilazili poslastičarnice, ali bi suze posle toga same potekle", priča Kelsi, koja je svoju vezu skrivala od porodice punih godinu dana.

"Jednog dana počela sam da plačem pred njim, jer sam proživljavala radost i setila se toga da je stariji od mene i da će to nestati. Sad mu kažem kad se bojim da ću ga izgubiti no želim da bude svestan toga da sam uvek bila otvorena za njegovu ljubav bez obzira na godine i da oseti koliko ga volim. Kako je star i mudar, rekao mi je da nema smisla plakati zbog smrti dok se ona ne dogodi i da moramo biti ovde sada i voleti se koliko god možemo", kaže.

"Najsloženiji razgovor za mene bio je onaj s bakom s majčine strane, jer se i ona zaljubila u muškarca starijeg 18 godina i udovica je već 26 godina", dodaje. Njih dvoje danas su nerazdvojni te čak razmišljaju o venčanju.

