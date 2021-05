KOSU MOŽETE POSVETLITI I BEZ VEŠTAČKIH FARBI: Prirodno bojenje uz pomoć sastojaka koje imate kod kuće!

Postoje neki prirodni tretmani koje možete koristiti da dobijete svetliju nijansu kose. Svakako da ovakav tretman ima prednost nad hemijskim supstancama koje sadrže veštačke boje za farbanje kose i koje oštećuju kosu.

Alternativa privremenim i mekšim pramenovima su svakako prirodne tehnike posvetljivanja sa sredstvima koja već imamo kod kuće.

foto: Profimedia

Čaj od kamilice

Kamilica se odavno koristi za negu kose a istovremeno može i da posvetli kosu. Skuvajte jači čaj od kamilice, pa kada se ohladi kosu isperite tim čajem. Nakon pranja na kosu nanesite regenerator koji se ne ispira i u koji ste prethodno dodali nekoliko kašičica čaja. Pustite da se kosa osuši na suncu zato što, baš kao i pri korišćenju limuna, sunce pojačava delovanje kamilice.

Limun

Pomešajte sveže isceđeni limunov sok s toplom vodom u odnosu jedan prema jedan. Mešavinu zatim nanesite na suvu kosu, ostavite da deluje 10-15 minuta i pustite da se kosa osuši na suncu najmanje 30 minuta. Sunce pojačava delovanje limuna. Međutim, ispiranjem kose sa limunom treba biti oprezan zato što može da je oslabi i učini lomljivom, pa se ovaj tretman preporučuje jednom nedeljno. Obavezno koristite regenerator jer će limun nastoji da isuši dlaku.

foto: Profimedia

Cimet

Možete kombinovati cimet i med tako da u posudi plastičnom kašikom izmešate 250ml regeneratora, 3 pune kašike mlevenog cimeta i 100ml meda. Zatim prekrijte posudu i ostavite da odstoji 30 minuta na sobnoj temperaturi. Za to vreme treba dobro oprati kosu, prosušiti peškirom i raščešljati je. Zatim smesu nanesite ravnomerno na kosu i prekrijte kosu kapom za kupanje. Oko pola sata možete grejati glavu fenom, uključite haubu ili na kapu staviti vruć peškir. Nakon toga ostavite smesu da deluje što duže (3-4 sata). Na kraju isperite kosu toplom vodom.

Morska so

Koliko puta ste primetili po povratku sa mora da vam je kosa postala svetlija. Šta mislite sa čim to ima veze? Naravno, da je u pitanju morska so, pogotovo i dodatno što je izložena suncu. Taj efekat možete da dobijete i kada niste na moru, jednostavno koristeći običnu morsku so i toplu vodu. Dovoljno je da pomešate kašiku morske soli sa oko ½ šoljice tople vode. Nanesite na kosu, ostavljajući je na oko 20 minuta.

Rezultat: Dešava se i da neće biti rezultata, sve zavisi od strukture i boje kose. Ali, u svakom slučaju, pokušaj ne košta. Posle maske sa cimetom, kosa će zagarantovano dobiti mekoću, svilenkastu teksturu i revitalizovaćemo je. Važno je i da nakon tretmana posvetljivanja obavezno koristite regenerator jer svi navedeni sastojci mogu dodatno kosu učiniti suvom.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Wanted Mondo/M.M.

