IMAM 90 KG I PRŠTIM OD SAMOPOUZDANJA, NOSIM ŠTA HOĆU! Manekenka ne želi da smrša, a sada priznala šta joj najviše SMETA!

Ešli Grejem (33) je najpoznatija plus sajz manekenka i važi za jednu od najlepših žena sveta.

Svojim primerom pokazala je da je moguće srušiti predrasude i može ponosno da kaže da je jedna od najzaslužnijih za to što u modnoj industriji počinje ekspanzija plus sajz modela.

Ona koja je prošle godine sa suprugom Džastinom dobila prvo dete - sina Ajzaka, već godinama glasno govori o ženskom samopouzdanju i prihvatanju svih svojih mana i vrlina, a nedavno se u intervjuu za poznati magazin osvrnula na borbu za svoje mesto pod suncem.

Ešli je priznala da nije bilo lako stalno se suočavati sa odbijanjem, ali da je vremenom shvatila da je ona ta koja ima snagu da promeni stvari.

"Kada sam počela da živim u Njujorku i želela da odustanem od modelinga u kom su mi neprestano govorili da nisam dovoljno dobra, obratila sam se majci i rekla joj da se vraćam u Nebrasku. Ona mi je u tom trenutku rekla da ne odustajem jer bi moj izgled mogao da promeni nečiji život. Tad nisam u potpunosti razumela šta je želela time da kaže, ali sada znam. Moje telo je promenilo način razmišljanja modne industrije i naučilo me je da mogu da radim sve što želim dok god radim stvari zbog kojih se osećam dobro i koje donose pozitivne promene", priča Ešli.

Grejem ističe i da je svet prepun ljudi koji veruju da nisu dovoljno dobri i lepi, a da u tome svoj deo krivice imaju i savršene, najčešće obrađene fotografije žena na društvenim mrežama. "Mnogo je toga danas povezano s preobražavanjem sebe u nešto što definitivno nisi", prokomentarisala je.

Ona se osvrnula i na to što živimo u svetu koji je opsednut etiketiranjem drugih.

"Svi žele da pričaju o etiketiranju i to je pravo s*anje jer živimo u generaciji u kojoj se etiketira svi i sve. Vreme je da se napokon rešimo toga i počnemo da se prema ljudima ponašamo onako kako želimo da se oni ponašaju prema nama. Zvuči tako jednostavno, ali brojnim ljudima je teško da to razumeju", kaže Grejem.

Slavna lepotica priznaje da i dan danas vodi frustrirajuće razgovore o svom telesnom izgledu, baš kao i na početku karijere.

"Ljudi me često pitaju kako uspevam da prštim od samopuzdanja i komentarišu moj stil oblačenja. To što nosim konfekcijski broj 16 (američke veličine), imam više od 90 kilograma i snimam kampanje za donji veš ne znači da želim stalno da vodim razgovore o tome šta je potrebno da imam toliko samopuzdanja. To što sam velika devojka, ne znači da moram neprestano da vodim ovakve vrste razgovora. Za mene je to pomalo šokantno jer se ista pitanja ne postavljaju mršavijim ženama. Na kraju, zaista nije sve u izgledu. Ponekad je ono što se nalazi u nama nešto na čemu bi trebalo da poradimo", zaključuje slavna manekenka.

