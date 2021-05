ONA JE SUPERBAKA, DIŽE TEGOVE I PONOSNO GAZI 8. DECENIJU: Komentari je ne zanimaju, radi po SVOM i njen moto ODUŠEVLJAVA! (VIDEO)

Mari Dafi je Amerikanka i iako ima 71 godinu ne prestaje sa svakodnevnim vežbanjem.

Na ovom sportskom umeću mogu da joj pozavide i mnogi mlađi muškarci jer vežba poprilično dobro.

Dafi je počela da vežba u 60. godini, zbog viška kilograma, a već prve godine, smršala je skoro 25 kilograma. Ubrzo joj je dizanje tegova ušlo u krv i sada nikako ne posustaje. Ona svakodnevno provodi po šest sati dnevno u teretani, pet dana u toku nedelje. Oborila je preko 30 državnih rekorda, a iako su joj svi govorila da je prestara za dizanje tegova, Mari drži svetski rekord u dizanju 115 kg za žene i dizanju iz čučnja od 60 i 80 kg tegova.

- Ozbiljno sam krenula u teretanu pre deset godina kada sam shvatila da sam se jako ugojila. Sećam se da me je jako pogodilo kada sam se pogledala u ogledalo i pomislila kako to nisam ja. Brzo sam smršala, a što sam više trenirala, to sam više uživala. Imam 71 godinu, i u najboljoj sam formi u životu. Sada izgledam i osećam se bolje nego s 40 godina. Ljudi mi govore da sam prestara za ovo, ali moj moto je: "Ne možete vratiti sat, ali možete ga premotati". Ponekad se pitam zašto to sve radim, ali negativne komentare uvek zasene oni kojima sam inspiracija i to me motiviše da nastavim - dodala je Mari.

