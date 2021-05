SPAVAO SAM SVAKE NOĆI SAMO 2 SATA I POSLE 7 DANA SAM PRIMETIO UŽASNU STVAR: Nikome ne bi preporučio ovaj eksperiment, a evo zašto!

Prezaposlen muškarac odlučio je da sprovede radikalan eksperiment i pokušao je da nedelju dana spava samo dva sata dnevno. Zvuči katastrofa, zar ne?

Ponedeljak

- Umesto da spavam celu noć, odlučio sam da dva sata namenjena spavanju razlomim u dremanja od 20 minuta. Nije trebalo dugo da se pokažu prvi rezultati. Neprestano sam zevao i ispijao kafe, ali dogodilo se upravo suprotno od očekivanog – bio sam fokusiran, zaspao bih bez problema i nije mi bilo teško da se probudim nakon 20 minuta odmora. Osećao sam se odmorno.

Utorak

- Drugi dan se situacija malo promenila. Produktivnost mi je pala. Nije mi se radilo, samo sam čekao kad će doći vreme za spavanje, pa sam zbog toga obavljao manje posla nego inače. I dalje sam bio fokusiran i bistar. U kraćem roku bih savladao nove informacije i svakih pet minuta sam imao novu ideju.

Sreda

- Osećao sam se poput zombija. Ništa nije moglo da me obraduje. Ne znam što bi bilo da nisam primetio jednu pozitivnu promenu - postao sam produktivniji. Napokon sam dobio one dodatne sate koje sam želeo. Završio sam sve započete projekte, a čak sam imao i nekoliko ideja za nove. Iako sam sve to uspeo da rešim, nisam osećao radost ni olakšanje. Nisam osećao ništa. Moje emotivno stanje bilo je daleko od dobrog, a to je uticalo i na komunikaciju sa ljudima. Nisam imao volje nikoga da vidim, niti da razgovaram sa bilo kim, čak ni na par minuta.

Četvrtak

- Dogodio se preokret. Moje se telo naviklo na novi režim i sad sam se osećao odmornije nakon svakog spavanja od 20 minuta. Radovao sam se novoj rutini. Nisam više toliko vremena gubio na prazne misli o tome što radim, već sam napravio novi raspored. Imao sam vremena za čitanje, meditaciju, trening i druge aktivnosti. Osećao sam se živo, ali konstantno sam bio umoran.

Petak

- Bio sam depresivan i osećao monotoniju. Činilo mi se da gubim razum. Kada bih se pogledao u ogledalo, video bih iscrpljenu osobu sa velikim podočnjacima. Produktivnost mi je ponovno pala. Zadnjih nekoliko dana napravio sam više toga nego u poslednjih nekoliko nedelja, ali sve mi je bilo dosadno i radio sam to mehanički. Nije me činio srećnim posao koji inače volim. Pomislio sam da je ovo bila loša ideja. Zamalo sam odustao, ali sam odlučio da istrajem.

Subota

- Na slobodan dan sam odlučio da se opustim, ali pokazalo se da to nije dobra ideja. Prošetao sam parkom, provozao se i otišao na koncert, ali nisam imao čime da se okupiram. Imao sam višak slobodnog vremena i nisam imao šta da radim. Vreme je sporo prolazilo i bio sam jako pospan.

Nedelja

- Iako sam odlučio da izdržim cele nedelje, u nedelju sam prespavao jer mi alarm nije zvonio. Spavao sam 12 sati. Osećao sam se odlično. Dobro sam se naspavao, bio sam odmoran. Ponovo sam se osećao živim i to je bio neverovatan osećaj.

Zaključak

- Ne mogu da kažem da je ovo bilo užasno iskustvo. Za pet dana sam odradio posao koji sam planirao da radim tokom čitavog meseca, ali bio sam toliko umoran i iscrpljen da je to uticalo na kvalitet mog rada i neke sam zadatke morao ponovo da uradim. Imao sam probleme u komunikaciji sa ljudima. Počeo sam da izgledam starije od svojih godina, a bez obzira na redovne treninge, uspeo sam da se ugojim.

- Negde sredinom nedelje počele su da me muče strašne glavobolje. Nikome ne bih preporučio da ponovi moj eksperiment. Ne pokušavajte da stvorite više vremena na poslu tako da manje spavate, radije odustanite od dodatnih projekata. Spavanje vam je potrebno kako biste se odmorili i bili u stanju da radite. Nema potrebe sebi otežavati život.

