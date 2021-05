SVEKRVA MI JE REKLA DA JE IME MOG DETETA ODVRATNO: Očajna majka kaže da joj se sinu svi smeju, a muž misli da ona BAŠ PRETERUJE!

Biranje imena za dete uopšte nije jednostavno jer roditelji obično gledaju da se to ime dopada njima, ali i okolini. Međutim, jedna mama našla se u veoma neobičnoj situaciji, iako je, kako tvrdi, ime koje je dala sinu sasvim "obično".

foto: NS uživo/ Privatna Arhiva

"On je star šest nedelja, a porodica i prijatelji ga ne zovu imenom. Izmišljanju glupa imena poput 'beba Bobo' na primer, bukvalno se smeju kada izgovorim njegovo ime. Svekrva nam je jasno i glasno rekla da je ime odvratno za bebu i da ne može da ga izgovori bez smeha. Rekla sam mužu da mislim da ljudima koji ne mogu da našeg sina zovu imenom treba da zabranimo da ga viđaju. On misli da preterujem i previše dramatizujem. Ali, on će zbog njih odrasti mrzeći svoje ime", napisala je ova očajna mama na stranici Mumsnet.

Inače, dečak se zove Brajan, što je ime koje se smatra "normalnim", tj. prilično čestim i uobičajenim, pa je situacija sa kojom se ova mama susrela utoliko čudnija.

Međutim, nisu odmah svi stali u njenu odbranu, ako ste to očekivali.

"Iz najbolje moguće namere – sigurno si znala u šta se upuštaš kada si odlučila da dete nazoveš Brajan?", upitala ju je jedna žena, dok je druga rekla da "ljudi stalno smišljaju bebama nadimke, bez obzira na to kako se zovu".

"Mislim da Brajan kao ime ima lošu reputaciju i čudi me da nisi ranije mislila o tome", "Zar ti se ne sviđa još neko ime? Možeš da ga promeniš", komentarisali su.

Iako su mnogi saglasni da im se ime ne dopada, kažu da je ipak komentar njene tašte veoma nepristojan.

"Ne brini, dok odraste dovoljno da bude svestan svog imena, i oni će se navići", podržali su je.

"Bez obzira na to šta ljudi misle, mislim da je užasno nepristojno to što ga ne zovu imenom, bilo da je kontroverzno ili ne", "I mene bi to strašno nerviralo", "Ne moraš nikome da pravdaš izbor imena za svoje dete, a još manje da ga menjaš", "Patetično je da se odrasli ljudi smeju imenu deteta, stvarno patetično", poručili su ovoj mami.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Mondo/M.M.

