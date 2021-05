BAKI SAM PRIČALA DA ĆU JOJ ŠITI HALJINE KAD PORASTEM: Biljana Tipsarević napustila USPEŠNI posao da bi postala modna kreatorka!

Biljana Tipsarević otkrila je kako je iz uspešne karijere voditeljke prešla u modne vode.

Tokom studiranja se bavila voditeljstvom i radila je intervjue sa velikim zvezdama, a sada Biljana otkriva kako je sve počelo.

"Ja sam Novosađanka, koji se verovatno nikad neće promeniti. Odrasla sam u Sremskoj Kamenici, tamo sam završila prirodno-matematičku gimnaziju, završila sam fakultet, magistrirala sam na tehničkim naukama u Novom Sadu i onda sam se preselila za Beograd."

foto: Nemanja Nikolić

"Ja sam bila dete i amater kad sam počela, ali jedan od razloga zašto sam se upustila u to vode, jer moda je bila moja najveća ljubav, to znaju svi ljudi iz mog okruženja i nikada drugačije u životu i budućnosti nisam sebe videla. Svi kad su me pitali "šta želiš da budeš kad porasteš", uvek sam odgovarala modni kreator. Baki sam pričala da ću joj kad porastem šiti haljine, šila sam garderobu za lutkice", rekla je Biljana.

"Kako nisam imala nikakvu potporu u svemu tome, ni kontake, niti poznanstva, smislila sam da budem voditeljka kako bih dobila akreditaciju kako bih mogla da posećujem svetske modne revije, i to je bila moja ulaznica za MIlano, Pariz, Njujork... Imala sam priliku da radim intervjue sa velikim svetskim imenima u svetu mode, poput Roberta Kavalija, i to je za mene u tom trenutku moje najveće ostvarenje sna", zaključuje modna dizajnerka za "Premijeru".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:56 O MUŽU VERICE RAKOČEVIĆ OVO NIKO NIJE ZNAO! Prijatelj bračnog para OTKRIO kakav je zaista Veljko Kuzmančević (KURIR TELEVIZIJA)