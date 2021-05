KLONITE SE OVOG ČOVEKA, UNIŠTIO MI JE ŽIVOT Javio mi se na FB sve sam mu VEROVALA! Dala sam mu 131.000 €, a onda mi je stigao MEJL

Rejčel Elvel iz Braunhilsa objavila je na Fejsbuku sliku čoveka koji ju je doveo do bankrota slatkorečivim romantičnim izjavama. Zbog njega je, kaže, ostala bez 131.000 evra.

Rejčel je, kaže, dobila poruku na Fejsbuku od nepoznatog čoveka. Bilo je to 1. januara 2021. godine. Rekao joj je da je iz Koventrija, što je u njenoj relativnoj blizini. Rekao joj je i da je udovac već sedam godina, da mu je supruga umrla od raka dojke i da je sad samohrani otac 10-godišnje ćerke.

Rejčel je primetila da imaju dosta toga zajedničkog - imaju pse koje obožavaju, vole šetnje i ples, kao i putovanja. Zato su rešili da se vide uživo čim mere protiv pandemije popuste.

- Delovao je iskreno i prijao mi je razgovor sa njim - kaže ona. Dopisivali su se prvo par nedelja na Fejsbuku, da bi prešli na mejl kada joj je udvarač rekao da planira da ugasi Fejsbuk nalog jer ga "žene spopadaju".

Kasnije, rekao joj je i da pokušava da obezbedi sredstva za inženjerski ugovor koji juri već četiri meseca i da ga čeka veliki projekat u Ukrajini. Otputovao je nedugo potom tamo i javio se Rejčel sa ukrajinskog broja.

Međutim, 19. januara stvari su počele da se komplikuju, on je imao sve više problema i zamolio je Rejčel da mu uskoči. Za početak mu je poslala 290 evra da pokrije troškove za hranu i za taksi.

Onda je odjednom tvrdio da je otet i da samo ona trenutno može da mu pomogne. Rejčel je poslala skoro 9.000 evra ušteđevine. Onda je digla i kredit i poslala mu 27.000 evra. On joj je za to vreme slao slike podruma u kome je "zarobljen".

- Trebalo je da se vrati u Englesku 16. marta a ja sam mu organizovala sve - od avionske karte pa do smeštaja i novog pasoša. Međutim, dok sam čekala taj dan, stigao mi je mejl iz Ukrajine da je uhapšen i da sam verovatno žrtva prevare - kaže Rejčel.

Odbijajući da to prihvati, otišla je do adrese gde je navodno živeo sa ćerkom, da bi se ispostavilo da tamo nikada nije živeo ni on ni njegova ćerka.

- Odmah sam shvatila da sam prevarena. Ne mogu i dalje da shvatim kako sam ispala tako naivna. Smučilo mi se sve posle te kuće - kaže ona.

kurir.rs/the sun

Bonus video:

00:05 CECINA ĆERKA ZABORAVILA BRUSHALTER KUĆI: Anastasija se utegla u BELI TOP, a grudi joj se PROVIDE! PRAVA OPASNICA! (VIDEO)