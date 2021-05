ZALJUBILA SE U PRINCA DIJAMANATA, ZAMALO DA SE UDA, a kada je pogledala IZVOD iz BANKE saznala je da je UNIŠTILA svoj život!

Norvežanka Sesilija Flejhoj još 2019. izašla je u javnost sa neverovatnim ljubavnim iskustvom sa kojim se tada suočila, a koje ju je koštalo i živaca i novca i slomljenog srca! Sve je počelo kada je otišla na studije u London i priključila se popularnoj aplikaciji Tinder, kako bi prekratila vreme i upoznala nove ljude.

Lepa plavuša je ubrzo naletela na zgodnog Izraelca Simona Levijeva koji se predstavljao kao trgovac dijamantima i sin milijardera... Zato se Sesilija nije začudila kada je njen prvi sastanak sa njim bio kao uz holivudskog filma - privatnim avionom odleteli su do Bugarske.

Simon je tada bio okružen obezbeđenjem i poslovnim partnerima, a njegov izgled i stil života odavali su utisak veoma bogatog čoveka. Ovaj mladić joj je još tada rekao da zbog prirode posla često putuje, pa je par otpočeo praktično vezu na daljinu, ali su bili su svakodnevnom kontaktu i često su razmenjivali ljubavne poruke. Simon joj je obećavao kule i gradove, bio je pažljiv, stalno joj je govorio predivne stvari i nazivao ju je budućom ženom - Sesilija se zaljubila.

Samo nekoliko nedelja kasnije njihova priča je dobila drugačiji tok - Simon je počeo da tvrdi da je u životnoj opasnosti, da su mu neprijatelji za vratom i da su mu advokati savetovali da ne ostavlja nikakve digitalne tragove za sobom - odnosno da ne koristi kartice i ne podiže novac. Neprestano je o tome pričao i slao brojne snimke koji potkrepljuju njegovu priču, a na kraju je zamolio ovu Norvežanku da ona podigne kredit na svoje ime, a potom mu da novac kako bi podmirio hitne troškove . Naravno, obećao je Sesiliji da će joj novac kasnije u potpunosti refundirati.

Mlada Norvežanka je pristala na ovaj dogovor, ali samo mesec dana kasnije stvari su postale sumnjive - ona je pogledala izvod i videla da da je iznos od 200 hiljada evra uglavnom potrošen na putovanja, luksuzne hotele širom sveta, skupe večere i u buticima skupocene robe.

Sesilija i dalje nije paničila, i dalje je bila u kontaktu sa njim i uzdala se u to da će joj se novac vratiti, no vremenom je postajalo sve očiglednije da je reč o praznim obećanjima.

"Kada sam to shvatila, došlo mi je da povratim. Bila sam u potpunom šoku jer sam shvatila da sam sama sebi uništila život", izjavila je ova 28-godišnjakinja za ABC.

Ona je dodala i da ju je to do te mere pogodilo da je završila u psihijatrijskoj bolnici. Sesilija je angažovala i policiju, koja je lažnom Simonu ušla u trag, a ispostavilo se da je reč o izvesnom Šimonu Hajutu. Ovaj prevarant već je proveo sedam godina u zatvoru u Finskoj jer je prevario tri ženeza ogromnu svotu novca i to po sličnom principu kao i Sesiliju. No, tražila ga je i policija rodnog Izraela, te Švedske, Engleske, Nemačke, Danske i Norveške. Krajem juna 2019. uhapsila ga je grčka policija, nakon čega je izručen Izraelu.

"Svakoga dana mrzim sebe i sve mi je ovo previše bolno. Najgore od svega mi je to što ja ne samo da sam izgubila dečka, već ga nikad nisam ni imala – on zapravo nije postojao", zaključila je ova obmanuta devojka.

