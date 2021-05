JEDETE PREVIŠE SLANU HRANU? Ovih 5 stvari dešava vam se u organizmu i nisu DOBRE! Postoji način da SMANJITE UNOS SOLI

So je neizostavan začin koji hrani daje bolji ukus, ali previše soli može imati katastrofalan učinak na zdravlje.

Stručnjaci preporučuju unos od 1.500 do 2.400 miligrama soli dnevno. Najgore je ako so u najvećoj meri unosimo iz procesuirane hrane jer to dodatno povećava rizik od zdravstvenih problema s obzirom na to da procesuirana hrana sadrži jako malo nutrijenata, mnogo kalorija, i nekoliko prstohvata soli previše.

Evo šta se može dogoditi ako unosite previše soli te kako smanjiti unos dodate soli.

1. Bubrezi

Ishrana s visokim udelom natrijuma povećava rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca jer povećava količinu kalcijuma u mokraći, što je ključni faktor za stvaranje kamenaca. Što više soli, telo zadržava više vode pokušavajući da otopi natrijum i dolazi do povećanja krvnog pritiska. To može prouzrokovati prestanak rada bubrega jer, kako se pritisak povećava zbog viška soli, to stvara ogroman pritisak na arterije koje idu do bubrega.

2. Povišen krvni pritisak

To se događa zato jer sol podstiče zadržavanje vode, što tera srce da radi brže. To stvara veliki napor i pritisak na organe što može dovesti do srčanih bolesti, moždanog udara, demencije, kardiovaskularnih bolesti i drugih ozbiljnih problema.

3. Nadutost

Oticanje možete osetiti u stopalima, nogama i rukama, što se naziva edem. Jedno veče koje unosite previše soli vrlo verovatno neće prouzrokovati jače oticanje, ali tokom vremena zadržavanje vode prouzrokovano ishranom bogatom soli sigurno može rezultirati hroničnom nadutošću.

4. Slabije kognitivne funkcije

Osećaj smušenosti obično je znak upale koju može prouzrokovati previše soli. Takođe, ljudi koji je unose obično ne piju dovoljno vode, a dehidracija isto može biti uzrok kognitivnih poremećaja.

5. Osteoporoza

Mokrenjem telo gubi kalcijum, a što više soli konzumirate, to ćete gubiti više kalcijuma jer ćete više mokriti. Kada u krvi nema dovoljno kalcijuma, organizam ga može "sisati" iz kostiju što može uzrokovati osteoporozu.

Kako smanjiti unos soli?

- izbjegavajte ili znatno smanjite procesuiranu hranu i one iz restorana brze hrane. Većina te hrane sadrži previše soli i nimalo kvalitetnih hranjivih sastojaka

- Vodite računa o tome da u ishrani imate dovoljno kalijuma koji može suzbiti učinke viška soli i sniziti krvni pritisak: idealno bi bilo unositi 3.500 do 4.700 miligrama kalijuma dnevno. Neki od najboljih izvora kalijuma su banane, krompir, spanać, avokado i paradajz

- Kupujte sveže namirnice, voće, povrće i meso te ograničite unos konzervirane hrane s dodanom soli

