STARIJI NAPASNIK NABACIVAO SE TINEJDŽERKI (18): Ona se odmah zaledila, ali ga je njena izjava ŠOKIRALA i oterala! (VIDEO)

Tinejdžerka (18) šokirala je mnoge snimkom na kom se vidi kako joj se udvara stariji muškarac u dvorištu jednog hotela.

On je bio vrlo uporan, mada mu je ona jasno dala do znanja da uopšte nije zainteresovana.

U komentarima joj se javilo mnoštvo žena koje su rekle kako one savršeno dobro znaju kako se ona osećala za vreme nemilog događaja, a neke su istakle kako se s uletima takvih ljigavaca svakodnevno susreću.

Učenica je sasvim slučajno imala prenos uživo, pa je celo to odvratno upucavanje ovekovečeno u dva videa koji su ubrzo postali viralni. Na njima se jasno vidi kako se učenica prestrašila te da uopšte nije želela da priča sa nastrljivim muškarcem.

"Prišao mi je neki čovek i seo pored mene za sto bez da me je i pitao je li to meni okej i počeo da priča. Pitao me je kako se zovem, a ja sam izmislila lažno ime. Melisa. Dok je baljezgao gluposti, srce mi je od straha ubrzano kucalo. Rekla sam mu da imam prenos uživo i tek onda je prestao, a pomogao mi je i prijatelj koji se pojavio na balkonu", ispričala je.

Srećom, sve se dobro završilo. Studentkinja je nepoznatog muškarca prijavila recepcioneru u hotelu koji je rekao da će razgovarati s njim o njegovom ponašanju.

