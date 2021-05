MAJKA PITALA JEDNU STVAR NA FORUMU I DIGLA SE VELIKA PRAŠINA: Odgovori koje je dobila su bili BRUTALNI, nije ovo uopšte OČEKIVALA!

Jedna majka je postavila pitanje na čuvenom ženskom forumu.

- Moj sin ima devojku koju rekla bih mnogo voli. Ja živim u Nemačkoj, on studira u Beogradu. Radim tek 3 meseca i nemam neku veliku platu. Bili su mi u poseti pre par meseci i bilo im je lepo, a i meni. On je njoj platio avionsku kartu, ja sam ovde šakom i kapom finansirala provod. Za rođendan je tražio 100 evra da joj kupi 100 ruža. Za Novu godinu je tražio prvo da joj kupim orginal Chanel tašnu , pa je na kraju pristao na sat od nekih 150 evra. Sada žele ponovo da dođu, ali da ja platim karte za oboje. E PA NEĆU! Ma šta je on umislio, da ja lezim na parama? I kako tu devojku nije sramota?

Jesam li u pravu? - pita ova forumašica.

Post je izazvao mnogo pažnje, kako na forumu, tako i na Fejsbuk strani foruma.

Forumašice se slažu da postavljačica problema treba da situaciju reši sa sinom, a ne sa njegovom devojkom.

- Što se tiče te devojke i da li bi nju trebalo da bude sramota, moj odgovor je NE. I ja bih volela da svaki dan dobijam poklone od 150+evra i ne bi me bilo sramota da ih uzmem. A zašto i da bude, kad su to pokloni?

Mislim da tebe tvoj sinko iskorišćava i da primarno to treba da rešiš - glasi jedan od sličnih saveta.

Druga forumašica piše.

- Mislim da je generalno problem u nama, ljudima iz Srbije koji imamo rodbinu negde preko. Svi gastarbajteri su: puni para, lako je njima, tamo je sve jeftinije nego ovde, njemu se može on ne radi za 300e kao ja i slično. Mislim da uglavnom nemamo poštovanja prema nekome preko ko god da nam je.

Meni je otac 10g radio u Českoj, kuma mi je u Cirihu, pa znam kako se rođaci i prijatelji postavljaju kada "gastos" dođe, ili se kod njega ode.

U vašem slučaju, mislim da se sin malo "osilio" jer je buduća (možda) svekrva super prihvatila snajku, lepo ste se slagali, provodili, vi ste to plaćali, e sad, pošto je sve prošlo glatko možete da nastavite da plaćate, tj. on smatra da mu nećete prigovarati jer vam se dopada njegov izbor.

Tako, kako vam devojke već rekoše, on skuplja bodove kod nje, preko vas. Skrenite mu pažnju da se ni u Nemačkoj ne živi od vazduha - skrenula joj je pažnju.

Odgovori su veoma slični.

- Ne treba da bude sramota njegovu devojku vec tvog sina .Ne traži ti ona pare već on. Reci sinu da nemaš i da ako želi da je finasira moraće to sam i da zaradi. Vrlo jednostavno - savetuju forumašice.

