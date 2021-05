MIRANDA (41) JE SA 20 GODINA POČELA DA SEDI: Pre 3 godine prestala je da se FARBA, uštedela je čak 18.000 evra, ali to nije sve

Miranda Parker (41) iz Mičigena prestati je da misli šta drugi govore o njenom izgledu i pre tru godine prestala je da se farba.

Naime, Miranda počela da sedi sa 20 godine i od tada se farbala u smeđe. Međutim, shvatila je da joj to uzrokuje stres i košta je puno novca. Izračunala je da je potrošila oko 18.000 evra po frizerskim salonima.

- Prestala sam da se farbam u 38. godini. Bila sam umorna od čestih odlazaka kod frizera i planiranja svog života prema farbanju. Znala sam da će biti predrasuda i nisam bila sigurna jesam li dovoljno jaka za to. Ali osećala sam da mogu proći kroz to - ispričala je Miranda.

Sada obožava svoju kosu i vratila je samopouzdanje.

- Naučila sam da me je baš briga šta neko drugi misli ili šta će reći o mojoj kosi. To je moja kosa i moj izbo. Taj se koncept proširio na sve aspekte mog života. Moja kosa, moj izbor. Moje telo, moj izbor. Moj život, moj izbor. Radite ono što vas čini srećnima, a ne ono šta drugi žele da činite ili misle da biste trebali činiti - dodala je.

- Ponosna sam što sam prihvatila svoje sede. To me učinilo snažnijom i samopouzdanijom ženom. Iako negativni komentari ne prestaju, oni me samo još više ojačaju - priznala je.

kurir.rs/24sata.hr

Bonus video:

03:11 BACIO PENDREK, PA UZEO BRITVU I MAKAZICE! Upoznajte bivšeg POLICAJCA iz Užica, koji je postao frizer! (KURIR TELEVIZIJA)