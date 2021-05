TERAO JE DA RADI KUĆNE POSLOVE U ZAMENU ZA ULOŠKE: Jedan otac je RAZBESNEO Internet svojom pričom!

Izvesni otac je korisnike na društvenoj mreži Redit doveo do ludila jer je ispričao svoju priču.

Pitao ih je ima li pravo da tera svoju ćerku da radi dodatne kućne poslove jer na nju svaki mesec troši više novca zbog njene menstruacije.

Dakle, na neki je način tera da mu se oduži jer zbog njenih bioloških potreba na nju troši više novca nego na sina.

"Ja, muškarac od 50 godina, izgubio sam ženu pre deset godina. Samohrani sam otac sinu koji ima 17 i ćerki koja ima 15 godina. Nedavno me jedna porodica prozvala jer moja ćerka radi kućne poslove, a sin ne. Objasnio sam im da je to zato što na nju zbog njenih menstruacija trošim više novca, pa je to način na koji mi ona vraća", napisao je.

"Čisti naše zajedničke prostorije i kupatila i kuva četiri obroka nedeljno. Brat me upozorio da na sina trošim dvostruko više novca zbog njegovih vanškolskih aktivnosti, ali sam mu objasnio kako mislim da će mu to pomoći pri upisu na fakultet, dok se ona bavi samo hobijima. Čula me i odlučila da više neće odrađivati kućne poslove, a kad sam zapretio da ću prestati da joj kupujem uloške, spakovala je torbu i otišla", dodao je i pojasnio kako sin igra američki fudbal i bejzbol, dok ćerka peva u horu i bavi se plesom, pa on smatra da sin svakako ima veće šanse za upis na fakultet.

"Ovo ne može biti istina. Ti si stvarno idiot", "Budala si, ne zato što očekuješ da klinci rade nešto po kući, nego zbog svog seksizma i užasnog načina na koji si pristupio ovome", "Ćerka će te zamrzeti jer jasno je da imaš miljenika", "Supruga bi te se sramotila", samo su neki od odgovora drugih korisnika Redita, a tema je ubrzo postala viralna.

