IDEALNA KOMBINACIJA ODMORA I ZABAVE: Hotel omiljen među mladima i onima koji se tako osećaju

Na samo 5 km udaljenosti od centra Hurgade i 6 km od aerodroma, u najužem turističkom jezgru grada, Memši, a na samoj obali Crvenog mora, smeštena je prava oaza modernog, jednostavnog luksuza - Steigenberger Pure Lifestyle 5*. Nema dileme da će vam ovaj hotel iz čuvene porodice Steigenberger hotela, pružiti uživanje u svakom smislu, ali i lokacija na kojoj se nalazi omogućava gostima da se lako uključe u sve moguće turističke izlete i aktivnosti, kao i da osete puls grada koji živi nedaleko od resorta.

foto: 1atravel

Potpuno nova dimenzija luksuza je stigla na Crveno more sa ovim zadnjim članom poznatog lanca. Steigenberger Pure Lifestyle 5* je oaza čistih, pozitivnih vibracija koje se od tihe, jutarnje melodije, preko popodnevnih chill-out zvukova, uveče pretvaraju u muziku za ples do zore. Ovo je jedini hotel na Crvenom moru koji je sav u belom, gde su sve sobe apartmani i koji je namenjen samo starijima od 16 godina. Idealna lokacija, upotpunjena je mediteranskim stilom, zapanjujuće modernim ambijentom i opuštajućim zvucima muzike.

foto: 1atravel

Osnovni tip sobe je prostrani apartman u kom preovladavaju svetle boje, koji je opremljen đakuzijem za dvoje, velikom terasom na kojoj se, zavaljeni u ljuljašku, možete opustiti i uživati u spektakularnom pogledu. Već vam je poprilično jasno da će vas boravak u Steigenberger Pure Lifestyle 5* razmaziti, ali tek kad čujete da vam je na raspolaganju i nekoliko restorana i barova sa vrhunskom hranom i kvalitetnim pićima, raspametićete se. Usluga u hotelu je Lifestyle All Inclusive, a u potpunosti opravdava takvo moderno i raskošno ime.

foto: 1atravel

Svakodnevno, na otvorenom bazenu, organizuju se žurke sa muzikom koju pušta di džej, a na bazenu se gosti mogu zabavljati i igrajući bilijar. Gosti Steigenberger Pure Lifestyle 5* mogu koristiti i bazene i akva park u susednim hotelima iz istog lanca Steigenberger Aqua Magic i Steigenberger Al Dau. Ako ovaj vid zabave ipak nije vaša zamisao odmora, ili prosto ponekad želite i nešto drugačiji odmor, poput relaksacije u Spa centru, i dalje ste na odličnom mestu. Ovde ćete sebe nagraditi pravim, tradicionalnim spa iskustvima koja će vaše telo i um u potpunosti opustiti i zalečiti.

foto: 1atravel

Ukoliko pak ovo nije idealan izbor za vas, jer putujete sa decom i stoga tražite drugačiji hotel, u našoj ponudi ima daleko više hotela u Hurgadi koji će vam odgovarati, a da ne spominjemo Tursku koja za porodice sa dvoje dece, kao i svih godina do sad, ima posebne specijalne kategorije „dvoje dece gratis“ .

foto: 1atravel

foto: 1atravel

