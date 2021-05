CELULIT NIJE 8. SVETSKO ČUDO, SVE ŽENE GA IMAJU: Ove poznate dame se ne stide da prošetaju svoja NESAVRŠENA tela! (FOTO)

Na naslovnim stranama svetskih časopisa svakodnevno gledamo žene "savršenih" proporcija.

Tori Speling foto: Profimedia

Te žene su bez mladeža, akni, bora, trunke celulita. Naravno, to je samo privid savršenstva koji se postiže fotošopiranjem fotografija.

foto: Profimedia

Živite u zabludi ako mislite da su celulit i strije rezervisani samo za obične devojke. Poznati i slavni takođe vode svoje ratove sa narandžinom korom.

Američka glumica Dženifer Lav Hjuit mnogo puta tokom svoje karijere se našla na meti kritika zbog svog tela. Kada bi se na naslovnicama tabloida pojavile njene fotografije u bikiniju, zlobni komentari na račun njenog celulita samo bi se nizali.

Dženifer Lav Hjuit foto: Profimedia

Međutim, glumica se zbog toga nije previše opterećivala jer ga ionako nikada nije krila.

- Dugo sam ćutala i nisam komentarisala način na koji se ženska tela konstantno kritikuju. Da se razumemo, nisam uznemirena zbog toga što se meni dogodilo, nego zbog svih devojčica koje se opterećuju izgledom. Znam kako izgledam i volim svoje telo, kao što bi trebalo i sve ostale žene. Poruka svim devojkama sa većom zadnjicom, grudima, bokovima i strukom - ponosno obucite bikini i budite jake - rekla je Dženifer jednom prilikom.

foto: Profimedia

Kada je pre nekoliko godina jedan magazin greškom na svojoj veb-stranici objavio fotografiju Kim Kardašijan pre retuširanja, društvene mreže su eksplodirale od komentara. Magazin je ubrzo uklonio fotografiju, a Kim je na kraju sama objavila uz jasnu poruku obožavaocima.

- Imam celulit, pa šta? Koja devojka sa oblinama ga nema? Ponosna sam na svoje telo i svoje obline, a ova fotografija dokaz je da to što sam na naslovnici magazina ne znači da sam savršena - poručila je tada Kim.

Britni Spirs foto: Profimedia

Iako mnoge slavne žene same zahtevaju tretman fotošopom pre objavljivanja svojih fotografija, ima i onih koje to ne odobravaju, ali svejedno to ne mogu izbeći.

Svoje pravo telo ne skriva ni Ališa Kiz.

- Mi žene najljepša smo bića na svetu bez obzira na to koji konfekcijski broj nosimo - rekla je Ališa.

Ališa Kiz foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

