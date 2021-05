ZBOG LEVE NOGE TRPI STRAŠNE KOMENTARE I UVREDE: Treba da je odsečeš, ličiš na ŠUNKU, potpuno si DEFORMISANA! (FOTO)

Model Mahogoni Geter (23) je rođena sa limfedemom noge.

Ona je progovorila o tome kako su je brojni "trolovi" na društvenim mrežama zlostavljali porukama u kojima bi joj govorili da amputira nogu, "jer je zbog nje puno teža".

Uprkos tome, pronašla je snage da se uzdigne iznad toga i sada svoj invaliditet pokazuje celom svetu. Kaže kako ju je osnažilo to što objavljuje fotografije na Instagramu, a uz to putem platforme Jutjub radi na podizanju svesti o stanju od kog boluje.

Mlada Amerikanka rođena je sa limfedemom, dugotrajnim stanjem u kom se višak vode skuplja u mekim tkivima tela, što uzrokuje oticanje na levoj strani tela. Njeni roditelji su se sa dijagnozom morali suočiti ubrzo nakon što se rodila, a kako za njenu bolest nema leka, situacija je takva da može samo pokušati ublažiti bol tabletama protiv bolova te sprovoditi masaže limfne drenaže, da se otok noge malo ne smanji.

Kad je u najtežoj fazi, njena noga ima oko 44,5 kilograma, pa joj se ukupna težina penje na 133 kilograma. Međutim, Mahogoni nije odustala i odlučna je u tome da se proslavi u modnoj industriji, a u tome joj na svakom koraku podršku pruža majka Timika.

Mahogoni, najstarija od tri sestre, kaže kako se njena mama jako zabrinula kad joj je postavljena dijagnoza i da se je od prvog trena za nju borila.

- Kao dete nikada se nisam osećala lepo, znala sam misliti da me Bog prokleo. Osećala sam se ružno, poput nakaze i često sam plakala nasamo. Tad sam zaključila da mi je bolest dana jer sam emocionalno snažna i jer se mogu nositi sa njom. I od tada učim prihvatati i slaviti sebe - priča devojka. Dodaje kako želi biti primer drugim ljudima kako treba slaviti svoju različitost.

- Sada verujem da sam lepa iznutra i spolja. Ponosna sam na ono što moje telo može učiniti - kaže Mahogoni.

Okrutni ljudi često joj se rugaju u komentarima na društvenim mrežama, pišući da bi trebala amputirati nogu kako bi izgledala bolje, no kaže da ih je naučila ignorisati.

- Bilo je prilično neugodnih komentara, neko je jednom rekao da mi noga izgleda poput kifle, jedna me devojka u školi nazvala deformisanom. Bilo je tako teško izdići se iznad tih podlosti, ali nemam drugog izbora. Nekad sam i sama osećala nisko samopoštovanje, no sa godinama, i uz puno podrške zajednice za limfedem na Internetu i moje mame koja mi je inspiracija, ojačala sam i shvatila da sam lepa. Ne samo po tome kako izgledam, nego i sa obzirom na to kakva sam osoba. To znači da ću svim silama podsticati i druge ljude sa razlikama da prihvate sebe i uvide kako su lepi - kaže ona.

U dane kad joj je zdravlje dobro, voli biti aktivna pa se bavi fizioterapijom i vođenjem sadržaja koje objavljuje na TikToku i Instagramu na kom ima preko 8000 pratilaca.

- Ljudi me podržavaju na mreži, nisu svi negativni i ne trolaju svi. Na Internetu sam upoznala toliko ljudi koji me podržavaju na putu prema zdravlju. Trenutno ne radim jer sam usresrešena na to da poboljšam stanje noge, pa puno vremena provodim crtajući, slušajući muzikuu i objavljujući sadržaj na svom jutjub kanalu - priča.

Uz to, svaki dan ide na masaže, fizioterapiju i stavlja obloge na nogu.

Takođe, pije puno vode kako bi telo izbacivalo otrove, mora da izegava slanu hranu i alkohol. Inače je često u bolnici i na lekovima, pa kaže da ju suočavanje sa otokom noge zna da frustrira, jer samo želi živeti slobodniji život, a ponekad joj se čini da to ne može.

- Kad osetim nisko samopouzdanje, odmorim se od društvenih mreža kroz slušanje muzike i meditaciju, a pomažu mi i razgovori sa majkom jer mi je ona poput terapeuta. Uprkos teškim periodima zapravo se osećam kao da živim normalan život. Pokušavam biti snažna i ostati usresrešena na svoje snove da budem model - kaže.

Kad uspe, majci će kupiti kuću i brinuti se o svojoj porodici i učiniti sve što može da podigne svest o limfedemu, da bi se odužila svima koji su joj pomogli da uvidi sve dobro u životu.

(Kurir.rs/The Mirror)

