ŽENE OTVORENO O RAZLOZIMA PREVARE SVOJIH MUŽEVA: Bio je emotivno NASILAN, ljubomoran i nismo INTIMNI!

Zašto neko vara partnera sa kojim je u braku je poprilična misterija.

Postoje statistike, ali i da lje ostaje suštunsko pitanje zašto se to dešava. Prema podacima američkog Instituta za porodične odnose, suprugu je prevarilo 20 odsto muškaraca, a supruga 13 odsto žena.

Za jedan onlajn magazin posvećen ljubavi i ljubavnim vezama, pet žena je objasnilo zašto su prevarile svoje muževe.

Muž mi je kao cimer

"Nije bilo namerno, nisam tražila aferu, jednostavno se dogodilo, spontano. Živeo je u drugoj zemlji tada, nikad se nismo sreli licem u lice. Bilo je to onlajn prijateljstvo koje je preraslo u nešto mnogo više. Kad je prošlo osam meseci počeli smo da pravimo planove da se konačno vidimo. Još sam u kontaktu sa njim i pišem mu svaki dan. Sa mužem sam u dobrim odnosima, ali on mi je više cimer nego muž. To više uopšte ne izgleda kao brak. Ono što tražim sa drugim muškarcima je fizička veza. Razmišljala sam o razvodu, ali to je dugačak proces, a moj život kod kuće nije loš. Ne svađam se i ne borim sa suprugom, samo više nismo intimni", ispričala je Ana (36).

Postao je emotivno nasilan

Nikad nisam planirala da budem neverna, ali dogodilo se. Suprug i ja imamo troje dece, jedno od njih ima autizam. Moj muž je bio u fazi dubokog poricanja dve godine i postao je emotivno nasilan. Nisam uopšte osećala krivicu što sam ga prevarila, jer to me spasilo. Afera se završila kada je moj ljubavnik umro. Bila sam tada potpuno slomljena. Muž je otkrio što se dogodilo jer je tajno proveravao moj telefon, ali nije znao sve. Po savetu mog terapeuta, sve sam mu ispričala. Bio je to težak razgovor. Ali sada, tri godine kasnije, mi smo bolje. Muž mi ponovo veruje i ozbiljno radimo na našem braku", rekla je Vanda (50).

Bežala sam od njegove kontrole

Čim smo se venčali, moj muž je postao jako ljubomoran i počeo je da me kontroliše. Nije da sam ja ludovala okolo, ali on jednostavno nije želeo da da razgovaram s bilo kojim muškarcem, čak ni da idem na ručak s prijateljicama. Trpela sam to neko vreme, a brak nam se raspadao. U osmoj godini braka zaljubila sam se u kolegu s posla. U toj vezi sam se osećala voljenije i imala sam mnogo više samopouzdanja. Nisam se baš osećala dobro zato što ga varam, ali kad pogledam unazad, uopšte mi nije žao. Nakon što sam okončala brak i veza sa kolegom se završila. Sada nemam partnera i dobro mi je, srećna sam što sam izašla iz tog braka, samo mi je žao što to nisam uradila ranije", rekla je Tigan (48).

Sve probleme je prebacivao na mene

"U tom periodu sam se zaglavila u životnoj rutini i postajala sam sve svesnija kako mi vreme prolazi. U isto vreme, moj muž je imao problema na poslu i zbog svoje mentalne bolesti, povlačio se u sebe i prebacivao sve probleme na mene - račune, kućne poslove i obaveze, decu... Držala sam sve to pod kontrolom, ali mi je posle nekog vremena sve to postalo previše, a on nije želeo da angažujemo pomoć. Jednog dana mi je prekielo i shvatila sam da on ne može da ima ceo moj život. Razmišljala sam o tome da tamo negde postoji neko kome bih se svidela, kome bih bila zanimljiva i ko bi razgovarao sa mnom. Počela sam da izlazim na sastanke. Muž i ja smo se razveli, jer nismo mogli da rešimo svoje probleme. Predložila sam mu čak i otovren brak, ali nije pristao. Razveli smo se, to mi je potpuno u redu i ne žalim zbog toga", rekla je Tami.

Razboleo se i postao druga osoba

Suprug je se razboleo od Alchajmerove bolesti i postao je potpuno druga osoba. Čovek sa kojim sam živela nije bio onaj za koga sam se udala. Postala sam ozbiljno depresivna, brinula sam se o njemu i radila sve što je trebalo, bez ičije pomoći. Nadala sam se da za mene ipak postoji izlaz. Ne znam zapravo zašto sam to odlučila, ali u nekom trenutku sam se prijavila na onlajn stranicu za upoznavanje. U početku sam s tim ljudima samo izlazila i bilo je zabavno. Ali, tada sam srela nekoga i u vezi smo sada već više od godinu dana. Ta mi veza puno znači i ne izlazim više s drugima. Sada se mnogo bolje brinemo o suprugu jer sam mentalno čvršća.

Više ne živi sa mnom, bolest je stigla do tačke kada to nije moguće, ali smešten je u gradu i često ga posećujem i provodim vreme s njim. Više me ni ne prepoznaje. Kažem mu nešto i pet minuta kasnije on se toga ne seća. Sada sam srećnija, prežalila sam gubitak supruga i života kakav sam imala i života kakav sam mislila da ću imati kad budem starija. Trebalo mi je vremena da osvestim da se to neće vratiti i da suprugu nikada neće biti bolje", ispirčala je Džin.

