OVAKAV HOTEL ZAISTA POSTOJI: Deca će ga obožavati, a odrasli će potpuno podetinjiti

Sigurno ste kao deca maštali o prostranom carstvu zabave, u kojem je sve podređeno igranju, razonodi, sve je u živim i jarkim bojama, svuda su slike i figure dečijih junaka, apsolutno svaki detalj godi dečijem oku i srcu. Na svega 6 km od Beleka, u mestu Kadriye, otvoren je 2016. godine veliki tematski park, a u sklopu njega i izuzetno luksuzan hotel, pripadnik čuvenog lanca Rixos. Rixos The Land of Legends 5* je baš to mesto iz snova. Od aerodroma u Antaliji, udaljen je samo 27 km.

Najveća atrakcija Rixos The Land of Legends 5* jeste kula sa opservatorijumom, visoka 111 m, koja je ujedno i prepoznatljivi simbol hotela i tematskog parka. Ništa manje interesantni i zabavni nisu ni ostali sadržaji poput bazena sa toboganima i rolerkoustera. Ceo hotel je prilagođen deci, počev od soba koje su uređene šarenim, dečijim nameštajem, preko brojnih sadržaja interesantnih najmlađima, do celokupne ponude tematskog parka.

Rixos The Land of Legends 5* nema svoju klasičnu plažu, ali se u okviru kompleksa nalaze brojne manje plaže, pored bazena različitih oblika, nasute belim sitnim peskom. Ležaljke, suncobrani i peškiri se ne plaćaju.

Hotel ima glavni restoran – Eternia, 2 a’ la carte restorana (brazilski i italijanski), kafeteriju, barove (Smoothies i Vitamin), Spa centar, veliki šoping centar. Usluga u hotelu je All inclusive – samoposluživanje, izbor više jela prema hotelskim pravilima (doručak,ručak, večera).

Nemoguće je nabrojati sve sadržaje za razonodu koje ovaj neverovatni hotel, san svakog deteta, ima da ponudi. Da li će vam biti dovoljan jedan odlazak da isprobate sve? Sumnjamo, jer u ponudi hotela su brojni, potpuno različiti bazeni, sa toboganima, talasima, zatim bazen za surfovanje, bazeni za malu decu, 5D bioskop, zoološki vrt, podvodni safari, šou sa delfinima, druženje sa pingvinima, muzički koncerti i brojne druge dnevne i večernje animacije.

Teško da će bilo koji drugi hotel oduševiti vaše najmlađe, i dete u vama, kao ovaj, ali u ponudi naše agencije je i niz drugih hotela u Turskoj , kao i dva letovališta u Egiptu – Hurgada i Šarm El Šeik . Za sve informacije nas možete kontaktirati putem call centra na telefon 011 655 78 00 ili se informisati na našem zvaničnom sajtu .

