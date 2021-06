ŽIVELA ŽIVOT PUN GLAMURA I JELA ZLATNOM KAŠIKOM: Kraljici kartela preti doživotna ROBIJA, a krila se iza imidža izoperisane ŽENE!

Ema Koronel Ajspuro, supruga verovatno najvećeg narkobosa na svetu Hoakina Guzmana "El Čapa", osuđenog na doživotni zatvor, i sama se u februaru ove godine našla iza rešetaka.

foto: Profimedia

Ova 31-godišnjakinja živela je glamurozan život u Njujorku, uživajući u blagodatima "krvavog" bogatstva, a sada dane provodi u samici, sićušnoj ćeliji zatvora u Virdižiniji.

Ovi uslovi ne mogu da predstavljaju veći kontrast u odnosu na život koji je nekada imala. Unutar ovih zidina ona čita "romantične" romane kako bi prekratila vreme, kaže njen advokat Marijel Kolon Miro.

Još prošle godine sve je bilo dijametralno drugačije - El Čapo jeste bio uhapšen, ali Ema je nastavila da uživa u luksuzu i imala je niz novih poslovnih projekata. Između ostalog, ona je najavila pokretanje modne linije sa inicijalima svog supruga - JGL, šti je možda i logičan potez s obzirom da u Meksiku ima status ikone stila.

foto: Profimedia

No, onda se sve promenilo kada je ranije ove godine Koronel uhapšena na aerodromu u Virdžiniji i optužena da je aktivno pomagala suprugu u vođenju zloglasnog kartela Sinaloa. Zavničnici FBI-a saopštili su da je Ema distribuirala kokain i pomagala u planiranju Guzmanovog bega iz meksičkog zatvora 2015. godine.

Ukoliko bude proglašena krivom preti joj čak i doživotni zatvor. No, ostavljajući pitanje njene krivice po strani, analitičari kažu da je Koronel sama sebi odredila neobičnu ulogu. Bila je javna ličnost, preduzetnica, ali i čuvar na vratima narko sveta - pomažući u kontrolisanju toga ko ima može da pristupi njenom suprugu dok je upravljao kartelom.

Žene trgovaca drugom uglavnom se doživljavaju kao "izrazito seksualne" i bez posebnog angažmana, ali Ema je bila drugačija. "Pokazala je da žene mogu da zauzimaju moćne položaje", kaže Sesilija Farfan-Mendez, naučnica sa Kalifornijskog univerziteta.

Ova Meksikanka, sa američkim državljanstvom, nakon hapšenja supruga nabacila je masku hrabre žene, najavila velike planove za modnu kompaniju, ali federalni istražitelji su stavili tačku na sve to.

"Svet se rušio oko nje, zidovi su padali. Kada se bavite ovim poslom, ili ćete biti uhapšeni ili ćete biti ubijeni", kaže Derek Malc, bivši specijalni agent za borbu protiv narkotika.

"Ima harizmatičnu ličnost. Ema koju poznajem je puna energije, uvek nasmejana", kaže njen advokat.

Inače, El Čapo je još 2007. godine oženio tada 18-godišnju Emu Koronel, i to baš na njen rođendan, a ovo je bila "ljubav na prvi pogled, bar sa strane čuvenog Meksikanca. On je 30 godina mlađu Emu primetio na jednom takmičenju lepote, te se pobrinuo da ona na istom i pobedi.

"Kod njega me osvojio način na koji govori i to kako me tretira. Prvo smo bili prijatelji, a onda je usledilo sve ostalo", priznala je ona u jednom intervjuu.

foto: Profimedia

No, do nejnog braka sa El Čapom je možda došlo i nekako prirodno, kako bi se ujedinile dve snažne mafijaške porodice, s obzirom da je Ema ćerka jednog od čelnih ljudi kartela Sinaloa.

Par je dobio dvoje dece - blizankinje Mariju Hoakinu i Emali. Ema je tokom suđenja Guzmanu gotovo svakodnevno sedela u sudnici.

"Sinaloa diva. Sa crvenim karminom, dijamantima i u uskim farmerkama otelotvorila je popularnu sliku "bućone" - izabranice gangstera ili kriminalca. Bućone nose veoma skupu odeću, Luj Viton torbe. Preteruju u svemu, sve je u izgledu, plastičnoj hirurgiji. Ema je savršen prikaz te slike, a jedna od njenih najupečatljivijih karakteristika je izuzetno zaibljena pozadina", ističe Roman Le Kur Grandmejzon, Francuz koji je u Meksiku proučavao delovanje kartela.

Glamurozni imidž Eme Koronel zapravo je bio u suprotnosti sa sumornom stvarnošću i njenim angažmanom u kartelu El-Čapa.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Blic Žena)

Bonus video:

00:29 TRUDNA TETKA BOJANA OBJAVILA NAJSLAĐI ŽELJKOV SNIMAK: Danas slavi Ražnatovićev 1. rođendan, a ovako je budio budućeg TEČU ŠIJANA!