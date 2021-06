REKLI SU RODITELJIMA DA JE MRTVA, A NJU SU UKRALI: Posle 25 godina isplivala MRAČNA ISTINA, a onda se konačno desio SUSRET! VIDEO

Amerikanka koja je kidnapovana po rođenju u rodnoj Rumuniji, ponovo se ujedinila sa biloškom porodicom nakon 25 godina.

foto: Printscreen/Youtube

Bele Barbu je rođena u siromašnoj porodici u Rumuniji. Njenoj prodici je rečeno da ima problema sa srcem, ali to je bila laž. Njih su ubedili da odu iz bolnice, a bebu su ostavili zbog lečenja. Nekoliko dana kasnije im je rečeno da je novorođena ćerka preminula.

Međutim, Bele je zapravo kidnapovana i odvedena u sirotište za trgovinu ljudima gde je plaćena velika suma novca za njeno usvajanje u Americi.

Sada, posle 25 godina, konačno se ponovo okupila sa svojom biološkim roditeljima gde je bilo mnogo suza. Bele koja sada živi u okrugu Vašington, u državi Juta, prijatelji su podstakli da uradi DNK test koji je njene korene pronašao u Indiji, Izraelu i delovima Evrope.

foto: Printscreen/Youtube

Jedna od njenih prijateljica, koja je takođe usvojena iz Rumunije, podelila je rezultate u Fejsbuk grupi koja je osnovana da pomogne usvojenoj rumunskoj deci da pronađu članove porodice. Grupa je do sada imala više od 500 uspešnih priča i trebalo im je samo 48 sati da pronađu Beleinu biološku porodicu.

Tada je odlučila da stupi u kontakt sa Operacijom podzemne železnice - neprofitnom organizacijom koja pomaže spajanju žrtava trgovine decom sa njihovim biloškim roditeljima. Uspostavljen je kontakt sa istražiteljem u Rumuniji koji je uspeo da potvrdi podudaranje DNK između Bele i njene porodice. Tek tada je otkrila pravu priču o tome zašto su se razdvojili na rođenju. Bele je otputovala u Italiju, zajedno sa osnivačem organizacije Timom Balardom, na ponovno okupljanje.

foto: Printscreen/Youtube

Trenutak je uhvaćen kamerom dok je Bele nervozno ušla u dvorište gde se okupila njena rumunska porodica. Njena majka je briznula u plač. I Bele počinje da plače i nežno miluje majku po leđima. Zatim se upoznaje sa svojim biološkim ocem koji je čvrsto privukao u zagrljaj. Bele se zatim okreće i obraća se grupi.

- Mnogo toga želim da kažem i želim da vas upoznam sa svojim prijateljima i porodicom - govorila je kroz suze.

Beleina majka iz Amerike grli rumunsku majku.

foto: Printscreen/Youtube

- Doslovno su me oteli od roditelja i učili potpuno drugačijem životu. Još uvek ne znam kako da zahvalim Gospodu što nas je okupio. Kako je to uspeo? Bilo je to čudo ... U mojoj priči nema ništa savršeno, ali ipak, ona se tako savršeno spojila. Nikada u životu nisam zaplakala više nego sada kada sam prošla kroz ovo putovanje - rekla je Bele.

Ona sada planira da se vrati na koledž u Americi da bi studirala veterinu, odnosno proučavala zdravlje, posao i terapiju konja. Takođe se nada da će organizovati da je poseti njena biološka porodica i biti glasnogovnik u borbi protiv trgovine ljudima.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:11 SLAVLJE U DOMU ANE KORAĆ! Starleta se pohvalila se OGROMNIM buketom cveća, Luna joj čestitala, a i OVAJ BIVŠI ZADRUGAR se oglasio!