12 GODINA SU SMO VERENI I IMAMO 3 DECE: Nije hteo da se VENČAMO, A onda sam uradila ŠOKANTNU stvar pa me je PREKLINJAO

Jedna žena potražila je savet na Internetu u vezi situacije sa njenim partnerom. Naime ona je svog verenika upoznala pre 15 godina i zajedno imaju troje dece. Pre 12 godina su se verili, ali još se nisu venčali. Umorna od čekanja da zablista u venčanoj haljini, ona se odlučila na potez koji mnogima ne bi pao na pamet.

Kako je vreme prolazilo, počele su da se ređaju sve češće nesuglasice između ovo dvoje ljudi, što je dovelo do toga da se udalje jedno od drugog. Njen verenik je neprestano odbijao da odredi datum njihovog venčanja i to je upravo glavni razlog svega što će se kasnje dogoditi između njih.

"Upoznala sam novog muškarca i zabavljala se s njim. Kad je moj verenik to saznao, molio me da se vratim kući. Rekao mi je da je shvatio koliko me voli i obećao da ćemo se napokon venčati. Prošle godine sam se vratila svom vereniku i stvari su bile dobre, čak smo i imali dobar s**s", priča ova žena.

Ali, šest meseci kasnije stvari su opet krenule nizbrdo. Svako spominjanje datuma venčanja vodilo je do rasprava.

"Nisam želala da provodim vreme sa njim, pa sam počela ponovno da se viđam sa svojim ljubavnikom", rekla je.

"Razumljivo je da ste rešenje za svoje probleme potražili u vezi s drugim muškarcem, ali znate da to neće da potraje. Ovde se više ne radi o braku. Radi se o odluci da li želite da budete zajedno i šta je najbolje za vašu decu. Ako želite da rešite stvari, morate pravilno da komunicirate i radite na vezi. Morate da mu kažete šta vam je važno, a on mora da bude iskren zbog toga što se nije oženio do sada sa vama", bio je jedan od komentara.

Kako biste joj vi dali savet?

