5 GREŠAKA KOJI RODITELJI PRAVE, A MISLE DA SU ZA DOBRO DETETA! Ovako sprečavate mališane da izrastu u SAMOUVERENU osobu

Roditelji obično nekritički obožava svoju decu i čini sve kako bi njihovi mališani bili srećni.

Mamama i tatama ne bi palo na pamet da učine nešto čime bi namerno povredili svoje dete, ali ponekada neke, naizgled nevine stvari koje rade mogu biti štetne za njihove sinove i kćerke.

foto: Profimedia

Zato postoji ona izreka "Put do pakla popločan je najboljim namerama" koja se u roditeljstvu često može primeniti, baš iz razloga što roditelji obično daju sve od sebe da čine za decu najbolje što mogu.

Verovatno ćete biti srećni, jer gledate kako se vaše dete raduje, ako možete da mu kupite svaku igračku u koju uperi prstom ili ga ostavite da bude budno do kasno u noć da bi odgledalo još jednu epizodu omiljenog crtaća.

Ali koliko je to zaista za njega dobro i korisno, to je drugo pitanje. Primamljiva je ideja da ste "dobar roditelj", ali takvo ponašanje puno je zamki u koje mame i tate ne bi trebalo da upadaju.

Psiholozi i porodični terapeuti izdvojili su pet najčešćih grešaka koje roditelji nesvesno prave, a koje mogu negativno da utiču na decu.

1. Pokušaji da decu spasete od neuspeha i rizika Za mnoge roditelje gledanje kako njihova deca pokušavaju da reše neki problem može biti pravi izazov, pogotovo kad znaju da oni to isto mogu, umesto njih da završe, mnogo brže.

Ako pokušavate uporno da "štitite" dete od borbi, izazova, neuspeha i rizika, kako će naučiti da se samostalno nosi sa težom stranom života?

Teške i rizične situacije od kojih pokušavamo da ih spasemo, zapravo podučavaju našu decu ključnim veštinama rešavanja problema. Posle poraza i neuspeha deca uče kako da ponovo ustanu i krenu dalje.

foto: Profimedia

2. Lečenje neostvarenih ličnih ambicija na deci Deca danas imaju više prilika i mogućnosti nego ranije generacije, pa je mnogim roditeljima stalo da pokušaju da ponovo prožive dragocene trenutke svog detinjstva kroz mališane.

Zapravo, mnogi roditelji upadaju u tu zamku i nastoje da ostvare svoje snove preko dece, da nadoknade svoje propuštene šanse. Ovakvo ponašanje može narušiti snove i želje deteta i onemogućiti mu da ostvari potencijal i izraste u uspešnu i srećnu odraslu osobu.

3. Potreba da im se sve priušti Ideja da možete da kupite deci sve one stvari koje vi kao dete niste imali, za roditelje može biti primamljiva. U vremenu u kome živimo deci možemo pružiti mnogo toga - skupu garderobu, igračke, raskošne zabave i odmore. Možda to roditeljima zvuči zvuči kao savršeno detinjstvo, ali to je samo iluzija.

Prekomerno uživanje može decu navesti da misle da su materijalne stvari presudne za sreću, a kao odrasle osobe mogu da stvore osećaj da jednostavno ne vrede ako nemaju najnovije automobile, ne idu na luksuzne odmore ili nešto treće.

4. Nedoslednost u roditeljstvu Postavljanje pravila, a onda menjanje mišljenja i kršenje principa mogu vas pretvoriti u nedoslednog roditelja koji nema autoritet.

Prema rečima stručnjaka, nedosledno ponašanje može dovesti do toga da deca odrastu u osobe bez identiteta. Što su stariji, sve će im biti teže da definišu sebe i svoje ciljeve i htenja, zbog čega se mogu osećati nesigurno i izgubljeno.

Dakle, biti dosledan roditelj koji zna da zauzme stav presudno je za odgajanje srećnog i uspešnog deteta.

foto: Profimedia

5. Neprihvatanje poteškoća sa učenjem Kad vaše dete potroši mnogo vremena rešavajući matematički problem, nemojte ga nazivati lenjim.

Ponekad deca mogu imati poteškoće u učenju koje ne zavise od njihovog truda i motivacije. Ako primetite da se vaše dete muči sa svladavanjem gradiva, možda ne bi bilo loše da potražite mišljenje stručnjaka.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B/Telegraf

