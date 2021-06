OVAJ PROTEIN ČUVA MLADOLIKOST KOŽE I TELA: Zbog njegovog nedostatka starite ranije!

Najzastupljeniji protein u našem telu jeste kolagen. On je zadužen za stanje i izgled kože, kose, noktiju, kao i kostiju. Njegova proizvodnja u organizmu opada sa godinama, zbog faktora sredine (UV zraka, i dr.), raznih zdravstvenih problema, ali i umora, svakodnevnog stresa, itd.

Njegov nedostatak se u organizmu ispoljava kroz sve tamniju kožu, smanjenu elastičnost kože, pojavljuju se bore, pege, celulit, strije i zato se sve češće upotrebljava egzogeni kolagen (kolagen koji je poreklom izvan tela), kako bi se tkiva u telu oporavila i izlečila.

Dr. Viton – Collagen + C / 5 x 10 ml regeneriše ćelije kože, poboljšava elastičnost, reguliše nivo vlažnosti kože, a to čini kožu glatkom i elastičnom. Pomaže koži da zadrži i svoju elastičnost. Kako starimo, kolagen ima tendenciju da se smanjuje, a to smanjuje elastičnost kože, što rezultira borama, grubom i suvom kožom, staračkim mrljama i flekama.

Dr. Viton Collagen + C smanjuje celulit i strije. Kada koža gubi elastičnost kao rezultat smanjenog kolagena, postoji još jedan neželjen efekat: vidljiv celulit, koža kao kora pomorandže. Poboljšanje elastičnosti kože kolagenom pomaže da se smanji celulit i da koža postane sjajnija i glatkija.

Vremenom, hrskavica se troši zbog starenja, stalnim kretanjem i stalnom fizičkom aktivnošću. Kolagen obezbeđuje podršku za rast i regeneraciju tkiva hrskavice i pomaže da se ublaže upale i bolovi u zglobovima. Dr. Viton – Collagen + C podmazuje oslabljene zglobove i poboljšava udobnost, fleksibilnost i pokretljivost.

Zdravstvene beneficije korišćenja Dr. Viton Collagen-a:

Usporava proces starenja

Gladi bore

Održava elastičnost kože

Dubinski hidrira kožu

Regeneriše kožu

Smanjuje celulit

Štiti i regeneriše zglobove.

